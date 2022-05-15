Стадион: Stadion Stali Mielec
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
0:1
16' ГолПих Роберт
23' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
54' Желтая карточкаГетингер Крыстян
63' Желтая карточкаТамаш Марк
65' Желтая карточкаДоманьски Мацей
81' Желтая карточкаГарсия Виктор
83' Желтая карточкаМатрас Матеуш
90' Желтая карточкаШварц Петр
90' Вторая желтая карточкаГарсия Виктор
90' Желтая карточкаСобота Вальдемар
90' Желтая карточкаПясецки Фабиан
1:1
90' ГолМатрас Матеуш
Ход матча
16'
0:1
54'
63'
65'
81'
83'
90'
90'
90'
90'
90'
1:1
34
Завада
Оскар
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
88 Kais Al-Ani
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Сталь Мелец
Шлёнск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.24
|Пясецки Фабиан
|7 (2)
|0.21
|Мак Матеуш
|7
|0.21
|Ситек Максимилиан
|3
|0.09
|Завада Оскар
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Матрас Матеуш
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (1)
|0.33
|Пих Роберт
|6 (3)
|0.18
|Лыщаш Адриан
|5
|0.15
|Прашелик Матеуш
|4
|0.12
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|8
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|7
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Пясецки Фабиан
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Доманьски Мацей
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мончиньски Кжиштоф
|8
|0
|Экспозито Эрик
|8
|0
|Голла Войцех
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Тамаш Марк
|3
|2
|Шварц Петр
|4
|1
|Вердаска Диогу
|5
|0
|Собота Вальдемар
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
5
23%
4
16%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
10
40%
76-90
Пропущено
20
26
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
10
38%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
8
32%
5
26%
76-90
Забито
43
42
23 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
9
21%
4
10%
1-15
3
7%
9
21%
16-30
11
26%
8
19%
31-45
8
19%
3
7%
46-60
4
9%
3
7%
61-75
8
19%
15
36%
76-90
Пропущено
45
45
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
5
11%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
10
22%
2
4%
31-45
7
16%
14
31%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
13
29%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Сталь Мелец
|33
|9
|10
|14
|39 - 49
|37
|14.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|15.
|Шлёнск
|33
|7
|14
|12
|39 - 48
|35
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|9.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|10.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|11.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10