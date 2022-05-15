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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Гурник Забже
4:2
Конец матча
Гурник Ленчна
0'
0:1
5' Гол
Przemyslaw Banaszak
31' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
31' Желтая карточка
Jason Eyenga-Lokilo2
45' Желтая карточка
Янжа Эрик
0:2
52' Гол
Przemyslaw Banaszak
57' Желтая карточка
Lukasz Szramowski
64' Желтая карточка
Гарсия Алекс
1:2
66' Гол
Дадок Роберт
84' Желтая карточка
Подольски Лукас
2:2
86' Гол
Подольски Лукас
3:2
89' Гол
Кубица Кшиштоф
4:2
90' Гол
Марин Игинио
90'+7
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
32
Де
Амо
Хонатан
22
Serhij
Krykun
88
Гарсия
Алекс
17
Lukasz
Szramowski
49
Ruben
Lobato
23
Калинковски
Бартоломей
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
19
Przemyslaw
Banaszak
Гурник Забже
3-4-2-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Гурник Ленчна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:2
ЭГБ
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
FL
1:1
FL
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подольски Лукас 9 0.27
Кубица Кшиштоф 9 0.27
Новак Бартош 8 0.24
Хименес Хесус 8 (1) 0.24
Кравчик Пётр 5 0.15
Дадок Роберт 3 0.09
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Яницки Рафал 1 0.03
Марин Игинио 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0
Adrian Dziedzic 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.33
Гаска Дамиан 5 0.15
Гол Януш 4 0.12
Przemyslaw Banaszak 4 (1) 0.12
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 8 1
Гришкевич Адриан 9 0
Подольски Лукас 8 0
Манне Аласана 8 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Кубица Кшиштоф 5 0
Холевяк Матеуш 2 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Dariusz Stalmach 2 0
Новак Бартош 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Mateusz Ziolkowski 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 10 2
Щесняк Криспин 6 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 5 0
Гаска Дамиан 4 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гарсия Алекс 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Калинковски Бартоломей 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Вендрыховски Марцел 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Lukasz Szramowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
12%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
20%
5
31%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
10
40%
2
13%
76-90

Пропущено

22
31
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
18%
4
13%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
4
18%
8
26%
76-90

Забито

27
13
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
4
15%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
9
33%
4
31%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
4
15%
5
38%
76-90

Пропущено

29
28
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
7
24%
7
25%
61-75
5
17%
3
11%
76-90

Забито

52
29
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
7
13%
4
14%
1-15
3
6%
4
14%
16-30
14
27%
9
31%
31-45
9
17%
2
7%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
14
27%
7
24%
76-90

Пропущено

51
59
23 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
9
18%
9
15%
1-15
6
12%
11
19%
16-30
8
16%
11
19%
31-45
8
16%
8
14%
46-60
11
22%
9
15%
61-75
9
18%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 33 21 8 4 65 - 23 71
2. Ракув 33 19 9 5 57 - 30 66
3. Погонь Щецин 33 18 10 5 61 - 29 64
4. Лехия Гданьск 33 16 9 8 52 - 36 57
5. Пяст 33 15 8 10 44 - 36 53
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 0:1 33 10 14 9 37 - 38 44
9. Гурник Забже 33 12 8 13 51 - 52 44
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 33 10 9 14 34 - 38 39
12. Заглембе Любин 33 11 5 17 42 - 57 38
13. Сталь Мелец 33 9 10 14 39 - 49 37
14. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
15. Шлёнск 33 7 14 12 39 - 48 35
16. Висла Краков 1:0 33 8 10 15 36 - 49 34
17. Брук-Бет Термалица 33 7 10 16 34 - 54 31
18. Гурник Ленчна 33 6 10 17 29 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
2. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
8. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
9. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
10. Радомьяк Радом 0:1 17 6 7 4 22 - 21 25
11. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 1:0 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 0:1 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Висла Краков 1:0 17 3 5 9 15 - 29 14
13. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
14. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
15. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
16. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Jason Eyenga-Lokilo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Висневски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Przemyslaw Banaszak бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 4:2 Гурник Ленчна онлайн

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