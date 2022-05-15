Стадион: Эрнест Поль
4:2
Конец матча
0:1
5' ГолPrzemyslaw Banaszak
31' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
31' Желтая карточкаJason Eyenga-Lokilo2
45' Желтая карточкаЯнжа Эрик
0:2
52' ГолPrzemyslaw Banaszak
57' Желтая карточкаLukasz Szramowski
64' Желтая карточкаГарсия Алекс
1:2
66' ГолДадок Роберт
84' Желтая карточкаПодольски Лукас
2:2
86' ГолПодольски Лукас
3:2
89' ГолКубица Кшиштоф
4:2
90' ГолМарин Игинио
Ход матча
5'
45'
52'
64'
66'
1:2
84'
86'
89'
90'
4:2
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
88
Гарсия
Алекс
49
Ruben
Lobato
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Ruben LobatoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Michal Krol
-
Главный тренер: Marcin Prasol
История личных встреч
Гурник Забже
Гурник Ленчна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подольски Лукас
|9
|0.27
|Кубица Кшиштоф
|9
|0.27
|Новак Бартош
|8
|0.24
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.24
|Кравчик Пётр
|5
|0.15
|Дадок Роберт
|3
|0.09
|Янжа Эрик
|1
|0.03
|Павловски Дариуш
|1
|0.03
|Холевяк Матеуш
|1
|0.03
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|1
|0.03
|Марин Игинио
|1
|0.03
|Гришкевич Адриан
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|Adrian Dziedzic
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.33
|Гаска Дамиан
|5
|0.15
|Гол Януш
|4
|0.12
|Przemyslaw Banaszak
|4 (1)
|0.12
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|8
|1
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Подольски Лукас
|8
|0
|Манне Аласана
|8
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Кубица Кшиштоф
|5
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Dariusz Stalmach
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Mateusz Ziolkowski
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|10
|2
|Щесняк Криспин
|6
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|5
|0
|Гаска Дамиан
|4
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гарсия Алекс
|3
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Калинковски Бартоломей
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Вендрыховски Марцел
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Lukasz Szramowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
12%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
20%
5
31%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
10
40%
2
13%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
18%
4
13%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
4
18%
8
26%
76-90
Забито
27
13
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
4
15%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
9
33%
4
31%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
4
15%
5
38%
76-90
Пропущено
29
28
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
7
24%
7
25%
61-75
5
17%
3
11%
76-90
Забито
52
29
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
7
13%
4
14%
1-15
3
6%
4
14%
16-30
14
27%
9
31%
31-45
9
17%
2
7%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
14
27%
7
24%
76-90
Пропущено
51
59
23 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
9
18%
9
15%
1-15
6
12%
11
19%
16-30
8
16%
11
19%
31-45
8
16%
8
14%
46-60
11
22%
9
15%
61-75
9
18%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3
Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|0:1
|33
|10
|14
|9
|37 - 38
|44
|9.
|Гурник Забже
|33
|12
|8
|13
|51 - 52
|44
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Сталь Мелец
|33
|9
|10
|14
|39 - 49
|37
|14.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|15.
|Шлёнск
|33
|7
|14
|12
|39 - 48
|35
|16.
|Висла Краков
|1:0
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|33
|6
|10
|17
|29 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|8.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|9.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|0:1
|17
|6
|7
|4
|22 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|1:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|0:1
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Висла Краков
|1:0
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|14.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|15.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|16.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10