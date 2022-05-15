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  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Радомьяк Радом
4:2
Конец матча
Висла Краков
0'
0:1
8' Гол
Цитаишвили Георгий
0:2
48' Гол
Савич Стефан
1:2
50' Гол
Ангельски Кароль
2:2
67' Гол
Ангельски Кароль
3:2
69' Гол
Ангельски Кароль
73' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
83' Желтая карточка
Нашименту Филипе
4:2
86' Гол
Абрамович Давид
90'+4
1
Filip
Majchrowicz
37
Силва
Гонсалу
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Радецки
Матеуш
35
Лукашик
Даниэль
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
80
Плевка
Патрик
14
Цитаишвили
Георгий
28
Ману
Элвис
77
Савич
Стефан
V
9
Климент
Ян
Радомьяк Радом
4-3-3
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Висла Краков

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 17 (9) 0.52
Мауридес Жуниор 5 0.15
Абрамович Давид 4 0.12
Леандро 4 0.12
Машаду Луиш 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Радецки Матеуш 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Богуш Артур 1 0.03
Dominik Sokol 1 0.03
Tiago Matos 1 0.03
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Лукашик Даниэль 0 0
Damian Jakubik 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.15
Фрыдрых Михал 4 0.12
Савич Стефан V 3 0.09
Фернандес Луис 3 (1) 0.09
Шкварка Михал 2 0.06
Грушковски Конрад 2 0.06
Ману Элвис 2 0.06
Климент Ян 2 0.06
Ондрашек Зденек 2 0.06
Форбс Браун 2 0.06
Хуги Дор 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Полетанович Марко 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 6 1
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Бранко Рафаэл 6 0
Машаду Луиш 6 0
Цихоцки Матеуш 5 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Маркус Авраам 1 1
Лукашик Даниэль 2 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Жоалиссон Сантос 1 0
Dominik Sokol 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Ману Элвис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
4
20%
6
23%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
7
33%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

35
37
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
3
9%
1
3%
1-15
8
23%
8
22%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
8
23%
7
19%
76-90

Пропущено

39
47
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
5
13%
8
17%
1-15
9
23%
5
11%
16-30
6
15%
9
19%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
9
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Висла Краков
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 33 21 8 4 65 - 23 71
2. Ракув 33 19 9 5 57 - 30 66
3. Погонь Щецин 33 18 10 5 61 - 29 64
4. Лехия Гданьск 33 16 9 8 52 - 36 57
5. Пяст 33 15 8 10 44 - 36 53
6. Радомьяк Радом 33 11 14 8 41 - 39 47
7. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
8. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
9. Гурник Забже 33 12 8 13 51 - 52 44
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 33 10 9 14 34 - 38 39
12. Заглембе Любин 33 11 5 17 42 - 57 38
13. Сталь Мелец 33 9 10 14 39 - 49 37
14. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
15. Шлёнск 33 7 14 12 39 - 48 35
16. Висла Краков 33 7 10 16 37 - 53 31
17. Брук-Бет Термалица 33 7 10 16 34 - 54 31
18. Гурник Ленчна 33 6 10 17 29 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
2. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
16. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Цитаишвили Георгий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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