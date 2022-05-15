Стадион: Stadion Broni Radom
4:2
Конец матча
0:1
8' ГолЦитаишвили Георгий
0:2
48' ГолСавич Стефан
1:2
50' ГолАнгельски Кароль
2:2
67' ГолАнгельски Кароль
3:2
69' ГолАнгельски Кароль
73' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
83' Желтая карточкаНашименту Филипе
4:2
86' ГолАбрамович Давид
Ход матча
8'
0:1
48'
0:2
50'
67'
69'
73'
83'
86'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
28
Ману
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
История личных встреч
Радомьяк Радом
Висла Краков
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|17 (9)
|0.52
|Мауридес Жуниор
|5
|0.15
|Абрамович Давид
|4
|0.12
|Леандро
|4
|0.12
|Машаду Луиш
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Радецки Матеуш
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Богуш Артур
|1
|0.03
|Dominik Sokol
|1
|0.03
|Tiago Matos
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.15
|Фрыдрых Михал
|4
|0.12
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.09
|Шкварка Михал
|2
|0.06
|Грушковски Конрад
|2
|0.06
|Ману Элвис
|2
|0.06
|Климент Ян
|2
|0.06
|Ондрашек Зденек
|2
|0.06
|Форбс Браун
|2
|0.06
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|6
|1
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Бранко Рафаэл
|6
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Маркус Авраам
|1
|1
|Лукашик Даниэль
|2
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Жоалиссон Сантос
|1
|0
|Dominik Sokol
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Ману Элвис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
4
20%
6
23%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
3
15%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
7
33%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
35
37
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
3
9%
1
3%
1-15
8
23%
8
22%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
8
23%
7
19%
76-90
Пропущено
39
47
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
5
13%
8
17%
1-15
9
23%
5
11%
16-30
6
15%
9
19%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
9
23%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Висла Краков
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|33
|11
|14
|8
|41 - 39
|47
|7.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|8.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|9.
|Гурник Забже
|33
|12
|8
|13
|51 - 52
|44
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Сталь Мелец
|33
|9
|10
|14
|39 - 49
|37
|14.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|15.
|Шлёнск
|33
|7
|14
|12
|39 - 48
|35
|16.
|Висла Краков
|33
|7
|10
|16
|37 - 53
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|33
|6
|10
|17
|29 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10