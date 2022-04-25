Европа: Юношеская лига УЕФА 2021-2022
0:2
Перерыв
Ход матча
2'
0:1
15'
0:2
22'
26'
29'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Беду СамсонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Камери ДийонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Шимич РокоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Тот БолажВратарь
- Защитник
-
24 Пеязич МариоЗащитник
-
10 Зетени ЯноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Феликс НунуПолузащитник
-
15 Феликс УгуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Семеду ЛуишНападающий
-
18 Резенде ЖоауНападающий
История личных встреч
Зальцбург (до 19 лет)
Бенфика (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бенфика (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нету Мартим
|1
|0.2
|Араужу Энрике
|1
|0.2
Карточки
Зальцбург (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атиабу Беньямин
|1
|0
Бенфика (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Антониу
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты последних матчей
Зальцбург (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико М (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 0:5 ПСЖ (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:3 Жилина (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:1 Зальцбург (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет) 2:0
Лилль (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:0 Вольфсбург (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:2 Зальцбург (до 19 лет) - Вольфсбург (до 19 лет) 3:0 Зальцбург (до 19 лет) - Лилль (до 19 лет) 3:1 Севилья (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 2:0 Зальцбург (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:2 Зальцбург (до 19 лет) - Лион (до 19 лет) 4:3 Зальцбург (до 19 лет) - Дерби (до 19 лет) 4:1 Зальцбург (до 19 лет) - Дерби Каунти (до 19 лет) 4:1 Зальцбург (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 2:3 Генк (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 0:2 Наполи (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:5 Зальцбург (до 19 лет) - Наполи (до 19 лет) 7:2 Ливерпуль (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 4:2 Зальцбург (до 19 лет) - Генк (до 19 лет) 1:1 Порту (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 3:1
Бенфика (до 19 лет)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Ювентус (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:2 Спортинг Л (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:4 Спортинг Л (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:4 Митьюлланд (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:3
Бенфика (до 19 лет) - Динамо Киев (до 19 лет) 1:0 Барселона (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Бавария (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 4:0 Бенфика (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 4:0 Динамо Киев (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 4:0 Бенфика (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 2:3 Аякс (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Динамо Загреб (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 1:3 Бенфика (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 4:1 Бенфика (до 19 лет) - Зенит (мол.) 1:0 Бенфика (до 19 лет) - Zenit U21 2 1:0 РБ Лейпциг (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Лион (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:3 Бенфика (до 19 лет) - Лион (до 19 лет) 1:2 Зенит (мол.) - Бенфика (до 19 лет) 1:7
1/8 финала
3 Манчестер Юнайтед (до 19 лет)
5 Боруссия Д (до 19 лет)
- 2:2 МАН-БОР
2 Реал Мадрид (до 19 лет)
3 Атлетико М (до 19 лет)
- 2:3 РЕА-АТЛ
2 ПСЖ (до 19 лет)
0 Севилья (до 19 лет)
- 2:0 ПСЖ-СЕВ
4 Жилина (до 19 лет)
5 Зальцбург (до 19 лет)
- 1:1 ЖИЛ-ЗАЛ
4 АЗ Алкмаар (до 19 лет)
5 Ювентус (до 19 лет)
- 0:0 АЗ -ЮВЕ
5 Ливерпуль (до 19 лет)
4 Генк (до 19 лет)
- 1:1 ЛИВ-ГЕН
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Зальцбург (до 19 лет)
0 Бенфика (до 19 лет)
- 0:2 ЗАЛ-БЕН
Прогнозы на матч Зальцбург (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет)
Исход игры
Зальцбург (до 19 лет)
41.7% (45)
Ничья
9.3% (10)
Бенфика (до 19 лет)
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
85.42% (82)
Меньше
14.58% (14)
Обе команды забьют
Да
88.54% (85)
Нет
11.46% (11)
Популярный счёт
1:2 Бенфика (до 19 лет)
37% (40)
2:1 Зальцбург (до 19 лет)
25% (27)
1:1 Ничья
4.6% (5)
1:0 Зальцбург (до 19 лет)
4.6% (5)
3:2 Зальцбург (до 19 лет)
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:3 Бенфика (до 19 лет)
2.8% (3)
3:1 Зальцбург (до 19 лет)
1.9% (2)
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