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Европа: Юношеская лига УЕФА 2021-2022

Зальцбург (до 19 лет)
0:2
Перерыв
Бенфика (до 19 лет)

Ход матча

2'
0:1
Нету Мартим
(Араужу Энрике)
15'
0:2
Араужу Энрике
(Нету Мартим)
22'
 
Морейра Диегу
26'
 
Силва Антониу
29'
Атиабу Беньямин
 
39'
Пеязич Марио
Атиабу Беньямин
 
Прогнозы 108
Зальцбург (до 19 лет) 41.7% (45)
X 9.3% (10)
Бенфика (до 19 лет) 49.1% (53)
Все прогнозы
Зальцбург (до 19 лет)
Бенфика (до 19 лет)

История личных встреч

Зальцбург (до 19 лет)
Бенфика (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЮЛУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенфика (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нету Мартим 1 0.2
Араужу Энрике 1 0.2

Карточки

Зальцбург (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атиабу Беньямин 1 0
Бенфика (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты последних матчей

Зальцбург (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико М (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 0:5 ПСЖ (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:3 Жилина (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:1 Зальцбург (до 19 лет) - Севилья (до 19 лет) 2:0
Лилль (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:0 Вольфсбург (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:2 Зальцбург (до 19 лет) - Вольфсбург (до 19 лет) 3:0 Зальцбург (до 19 лет) - Лилль (до 19 лет) 3:1 Севилья (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 2:0 Зальцбург (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:2 Зальцбург (до 19 лет) - Лион (до 19 лет) 4:3 Зальцбург (до 19 лет) - Дерби (до 19 лет) 4:1 Зальцбург (до 19 лет) - Дерби Каунти (до 19 лет) 4:1 Зальцбург (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 2:3 Генк (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 0:2 Наполи (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 1:5 Зальцбург (до 19 лет) - Наполи (до 19 лет) 7:2 Ливерпуль (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 4:2 Зальцбург (до 19 лет) - Генк (до 19 лет) 1:1 Порту (до 19 лет) - Зальцбург (до 19 лет) 3:1
Бенфика (до 19 лет)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Ювентус (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:2 Спортинг Л (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:4 Спортинг Л (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:4 Митьюлланд (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:3
Бенфика (до 19 лет) - Динамо Киев (до 19 лет) 1:0 Барселона (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Бавария (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 4:0 Бенфика (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 4:0 Динамо Киев (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 4:0 Бенфика (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 2:3 Аякс (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Динамо Загреб (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 1:3 Бенфика (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 4:1 Бенфика (до 19 лет) - Зенит (мол.) 1:0 Бенфика (до 19 лет) - Zenit U21 2 1:0 РБ Лейпциг (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 0:3 Лион (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет) 2:3 Бенфика (до 19 лет) - Лион (до 19 лет) 1:2 Зенит (мол.) - Бенфика (до 19 лет) 1:7
1/8 финала
3 Манчестер Юнайтед (до 19 лет)
5 Боруссия Д (до 19 лет)
2 Реал Мадрид (до 19 лет)
3 Атлетико М (до 19 лет)
2 ПСЖ (до 19 лет)
0 Севилья (до 19 лет)
4 Жилина (до 19 лет)
5 Зальцбург (до 19 лет)
4 АЗ Алкмаар (до 19 лет)
5 Ювентус (до 19 лет)
5 Ливерпуль (до 19 лет)
4 Генк (до 19 лет)
0 Динамо Киев (до 19 лет)
3 Спортинг Л (до 19 лет)
2 Митьюлланд (до 19 лет)
3 Бенфика (до 19 лет)
1/4 финала
0 Боруссия Д (до 19 лет)
1 Атлетико М (до 19 лет)
1 ПСЖ (до 19 лет)
3 Зальцбург (до 19 лет)
2 Ювентус (до 19 лет)
0 Ливерпуль (до 19 лет)
0 Спортинг Л (до 19 лет)
4 Бенфика (до 19 лет)
1/2 финала
0 Атлетико М (до 19 лет)
5 Зальцбург (до 19 лет)
5 Ювентус (до 19 лет)
6 Бенфика (до 19 лет)
Финал
0 Зальцбург (до 19 лет)
0 Бенфика (до 19 лет)
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Шимич врывается в штрафную "Бенфики" с правого края, однако Андре Гомеш вовремя вышел на перехват и выцарапал мяч в ногах хорвата.
  • 45'
    Педру Сантуш врывается в штрафную с правого края и пробивает по воротам с достаточно острого угла - Стейскал на месте.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет немецкий арбитр Харм Осмерс к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Камери приближается к штрафной соперника по центру и наносит удар с 25 метров с отскоком от газона - Андре Гомеш на месте.
  • 43'
    Морейра в одиночку ломанулся вперед на четверых защитников, дождался поддержки, но передачу на партнера не исполнил.
  • 41'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали австрийцы, Камери исполнил навес в гущу событий, но оборона "Бенфики" справилась.
  • Опасный момент
    40'
    В этот раз Шахин с углового навесил здорово, а Вальнер пробил головой с шести метров, однако Андре Гомеш ловит мяч на линии ворот!
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Зальцбурга" - Марио Пеязич меняет Беньямина Атиабу, который так и не оправился от повреждения, полученного несколько минут назад.
  • Угловой
    38'
    Шахин с углового исполнил слишком плохую подачу, не сумев поднять мяч, защитники "Бенфики" легко отбиваются.
  • Опасный момент
    37'
    Первый момент получает лидер "Зальцбурга" Шимич, после ошибки защитника хорват пробивает с 18 метров под перекладину, но Андре Гомеш свои ворота спасает!
  • Угловой
    36'
    Мартим Нету исполняет подачу с углового к линии вратарской, где Стейскал уверенно играет кулаком.
  • 35'
    Атиабу исполняет неудачную скидку назад, Стейскал попытался спасти команду от необязательного углового, но не смог этого сделать.
  • Угловой
    34'
    Угловой на правом фланге заработала "Бенфика", Жоау Томе пробивает плечом с ближнего угла вратарской, но мяч идет выше ворот.
  • Фол, нарушение
    33'
    Вальнер откровенно прихватывает Энрике Араужу двумя руками, арбитр же, к неудовольствию португальца, обошелся без карточки для капитана "Зальцбурга".
  • 32'
    Дьяките пытается пробить из центральной зоны метров с 23, однако мяч попадает в Томаша Араужу.
  • 31'
    Центральный защитник Антониу Силва со штрафного попытался направить мяч поверх "стенки" в ближний угол, но мяч прошел над перекладиной.
  • Травма, повреждение
    30'
    Помощь врачей требуется самому Атиабу, лиссабонцы же готовят крайне опасный штрафной - мяч в метре от линии штрафной, но сильно левее створа.
  • Желтая карточка
    29'
    И еще одна желтая карточка в сегодняшнем поединке, Атиабу в паре метров от линии штрафной остановил проход Энрике Араужу.
  • 28'
    Шахин со штрафного от правой бровки исполнил подачу в гущу игроков, где верховая борьба осталась за игроками "Бенфики".
  • Травма, повреждение
    27'
    Дьяките требуется помощь врачей после предыдущего единоборства, первая длительная пауза в сегодняшнем финале.
  • Желтая карточка
    26'
    Антониу Силва получает предупреждение за фол на фланге против Дьяките.
  • 24'
    Педру Сантуш получил передачу на ход на правом фланге атаки и попытался прострелить в штрафную, но здесь оборона "Зальцбурга" справилась.
  • Желтая карточка
    22'
    Диегу Морейра получает желтую карточку за жесткий фол против Атиабу на фланге.
  • 21'
    Рафаэл Родригеш исполняет заброс по флангу, однако Стейскал на выходе забирает мяч.
  • 20'
    Явно не в своей тарелке находится "Зальцбург" после двух пропущенных мячей, "Бенфика" контролирует ход встречи полностью.
  • Фол, нарушение
    18'
    Капитан "Зальцбурга" Вальнер получает повреждение в верховой борьбе с соперником, но продолжает встречу без помощи врачей.
  • 16'
    Очень к месту приехал в расположение юношеской команды Энрике Араужу, который работает с основной командой "Бенфики".
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭНРИКЕ АРАУЖУ!
    Мартим Нету прорывается по правому флангу, уходя от опеки защитника, и прострелил в штрафную, Беду не смог выбить мяч, а Энрике Араужу с восьми метров бьет в противоход голкиперу!
  • Фол, нарушение
    13'
    Пару нарушений допускают игроки "Зальцбурга" в последние две минуты, не успевают австрийцы сыграть чисто в отборе.
  • 11'
    При этом "Бенфика" в финале играет уже в четвертый раз, однако выиграть трофей португальцам до сих пор не удалось. Сегодня в начале случилась хорошая заявка.
  • 10'
    Интересно, что команды уже встречались в финале этого турнира в 2017 году - тогда "Зальцбург" победил со счётом 2:1.
  • Угловой
    8'
    Угловой в исполнении "Бенфики" получается не самым опасным, добраться до мяча юным лиссабонцам не удалось.
  • Опасный момент
    7'
    Энрике Араужу врывается в штрафную с правого края и мощно стреляет в ближний угол - Стейскал левой рукой отбивает мяч на угловой!
  • Фол, нарушение
    6'
    Теперь Дьяките переусердствовал в отборе, нарушив правила на фланге против Рафаэла Родригеша.
  • 5'
    Снова Дьяките прорывается по правому флангу и исполняет передачу в штрафную низом, но мяч достается голкиперу "Бенфики".
  • 4'
    После навеса Шахина с углового мяч, вероятно, попал в руку игроку "Бенфики", на что указывали соперники, но свисток судьи молчит.
  • Опасный момент
    3'
    "Зальцбург" атакует через правый фланг, Дьяките входит в штрафную и бьет низом в ближний угол - Андре Гомеш отбивает мяч!
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРТИМ НЕТУ!
    Справились австрийцы с первой фазой атаки, на острие которой был Энрике Араужу, однако подбор остался за португальцами, мяч вернулся в штрафную, Диегу Морейра исполняет короткий пас на Мартима Нету, который расстрелял цель!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В финальном матче Юношеской лиги УЕФА встречаются "Зальцбург" и "Бенфика". Прямую текстовую трансляцию проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 108
Зальцбург (до 19 лет) 41.7% (45)
X 9.3% (10)
Бенфика (до 19 лет) 49.1% (53)
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Где смотреть матч Зальцбург (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет) онлайн

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Прогнозы на матч Зальцбург (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет)

Исход игры
Зальцбург (до 19 лет)
41.7% (45)
Ничья
9.3% (10)
Бенфика (до 19 лет)
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
85.42% (82)
Меньше
14.58% (14)
Обе команды забьют
Да
88.54% (85)
Нет
11.46% (11)
Популярный счёт
1:2 Бенфика (до 19 лет)
37% (40)
2:1 Зальцбург (до 19 лет)
25% (27)
1:1 Ничья
4.6% (5)
1:0 Зальцбург (до 19 лет)
4.6% (5)
3:2 Зальцбург (до 19 лет)
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:3 Бенфика (до 19 лет)
2.8% (3)
3:1 Зальцбург (до 19 лет)
1.9% (2)
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