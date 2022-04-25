Камери приближается к штрафной соперника по центру и наносит удар с 25 метров с отскоком от газона - Андре Гомеш на месте.

2 минуты добавляет немецкий арбитр Харм Осмерс к основному времени первого тайма.

Педру Сантуш врывается в штрафную с правого края и пробивает по воротам с достаточно острого угла - Стейскал на месте.

Шимич врывается в штрафную "Бенфики" с правого края, однако Андре Гомеш вовремя вышел на перехват и выцарапал мяч в ногах хорвата.

43' Морейра в одиночку ломанулся вперед на четверых защитников, дождался поддержки, но передачу на партнера не исполнил.

41' Штрафной на правом фланге атаки заработали австрийцы, Камери исполнил навес в гущу событий, но оборона "Бенфики" справилась.

40' В этот раз Шахин с углового навесил здорово, а Вальнер пробил головой с шести метров, однако Андре Гомеш ловит мяч на линии ворот!

39' Замена в составе "Зальцбурга" - Марио Пеязич меняет Беньямина Атиабу, который так и не оправился от повреждения, полученного несколько минут назад.

38' Шахин с углового исполнил слишком плохую подачу, не сумев поднять мяч, защитники "Бенфики" легко отбиваются.

37' Первый момент получает лидер "Зальцбурга" Шимич, после ошибки защитника хорват пробивает с 18 метров под перекладину, но Андре Гомеш свои ворота спасает!

36' Мартим Нету исполняет подачу с углового к линии вратарской, где Стейскал уверенно играет кулаком.

35' Атиабу исполняет неудачную скидку назад, Стейскал попытался спасти команду от необязательного углового, но не смог этого сделать.

34' Угловой на правом фланге заработала "Бенфика", Жоау Томе пробивает плечом с ближнего угла вратарской, но мяч идет выше ворот.

33' Вальнер откровенно прихватывает Энрике Араужу двумя руками, арбитр же, к неудовольствию португальца, обошелся без карточки для капитана "Зальцбурга".

32' Дьяките пытается пробить из центральной зоны метров с 23, однако мяч попадает в Томаша Араужу.

31' Центральный защитник Антониу Силва со штрафного попытался направить мяч поверх "стенки" в ближний угол, но мяч прошел над перекладиной.

30' Помощь врачей требуется самому Атиабу, лиссабонцы же готовят крайне опасный штрафной - мяч в метре от линии штрафной, но сильно левее створа.

29' И еще одна желтая карточка в сегодняшнем поединке, Атиабу в паре метров от линии штрафной остановил проход Энрике Араужу.

28' Шахин со штрафного от правой бровки исполнил подачу в гущу игроков, где верховая борьба осталась за игроками "Бенфики".

27' Дьяките требуется помощь врачей после предыдущего единоборства, первая длительная пауза в сегодняшнем финале.

26' Антониу Силва получает предупреждение за фол на фланге против Дьяките.

24' Педру Сантуш получил передачу на ход на правом фланге атаки и попытался прострелить в штрафную, но здесь оборона "Зальцбурга" справилась.

22' Диегу Морейра получает желтую карточку за жесткий фол против Атиабу на фланге.

21' Рафаэл Родригеш исполняет заброс по флангу, однако Стейскал на выходе забирает мяч.

20' Явно не в своей тарелке находится "Зальцбург" после двух пропущенных мячей, "Бенфика" контролирует ход встречи полностью.

18' Капитан "Зальцбурга" Вальнер получает повреждение в верховой борьбе с соперником, но продолжает встречу без помощи врачей.

16' Очень к месту приехал в расположение юношеской команды Энрике Араужу, который работает с основной командой "Бенфики".

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭНРИКЕ АРАУЖУ!

Мартим Нету прорывается по правому флангу, уходя от опеки защитника, и прострелил в штрафную, Беду не смог выбить мяч, а Энрике Араужу с восьми метров бьет в противоход голкиперу!

13' Пару нарушений допускают игроки "Зальцбурга" в последние две минуты, не успевают австрийцы сыграть чисто в отборе.

11' При этом "Бенфика" в финале играет уже в четвертый раз, однако выиграть трофей португальцам до сих пор не удалось. Сегодня в начале случилась хорошая заявка.

10' Интересно, что команды уже встречались в финале этого турнира в 2017 году - тогда "Зальцбург" победил со счётом 2:1.

8' Угловой в исполнении "Бенфики" получается не самым опасным, добраться до мяча юным лиссабонцам не удалось.

7' Энрике Араужу врывается в штрафную с правого края и мощно стреляет в ближний угол - Стейскал левой рукой отбивает мяч на угловой!

6' Теперь Дьяките переусердствовал в отборе, нарушив правила на фланге против Рафаэла Родригеша.

5' Снова Дьяките прорывается по правому флангу и исполняет передачу в штрафную низом, но мяч достается голкиперу "Бенфики".

4' После навеса Шахина с углового мяч, вероятно, попал в руку игроку "Бенфики", на что указывали соперники, но свисток судьи молчит.

3' "Зальцбург" атакует через правый фланг, Дьяките входит в штрафную и бьет низом в ближний угол - Андре Гомеш отбивает мяч!

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРТИМ НЕТУ!

Справились австрийцы с первой фазой атаки, на острие которой был Энрике Араужу, однако подбор остался за португальцами, мяч вернулся в штрафную, Диегу Морейра исполняет короткий пас на Мартима Нету, который расстрелял цель!