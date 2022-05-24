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  3. Швеция: Суперэттан
Эстерсунд
0:0
Конец матча
Эргрюте
0'
26' Желтая карточка
Густафсон Элиас
34' Желтая карточка
Сивертсен Эрленд
36' Желтая карточка
Раскай Анель
45' Желтая карточка
Исса Камал
62' Желтая карточка
Акерманн Кевин
67' Желтая карточка
Бельман Хенрик
77' Желтая карточка
Mansour Sinyan
87' Желтая карточка
Andre Oesterholm
90'+4
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
4
Peter
Amoran
18
Miroslav
Mazur
16
Сивертсен
Эрленд
25
Mansour
Sinyan
8
Исса
Камал
11
Бельман
Хенрик
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
9
Jordan
Attah
Kadiri
1
Молин
Сикстен
11
Густафсон
Элиас
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
6
Eric
Nohlgren
7
Абрахам
Саргон
10
Акерманн
Кевин
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
Эстерсунд
4-1-2-1-2
Эргрюте
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эргрюте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Эргрюте
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Исса Камал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Раскай Анель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Сивертсен Эрленд получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Густафсон Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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