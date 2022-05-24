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  3. Швеция: Суперэттан
Йёнчёпинг
0:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
62' Желтая карточка
William Granath
0:1
68' Гол
Oscar Lennerskog
85' Желтая карточка
Marcus Froejd
90' Желтая карточка
Gustav Friberg
90'+5
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
12
Страндсатер
Даниэль
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
1
Marcus
Froejd
19
Сёрман
Самуэль
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
5
Крейда
Владислав
6
Gabriel
Wallentin
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
8
Oscar
Lennerskog
Йёнчёпинг
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Oscar Lennerskog бьет в цель!
  • Желтая карточка
    62'
    William Granath получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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