0:1
Конец матча
62' Желтая карточкаWilliam Granath
0:1
68' ГолOscar Lennerskog
85' Желтая карточкаMarcus Froejd
90' Желтая карточкаGustav Friberg
Ход матча
62'
68'
0:1
85'
90'
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
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Главный тренер: Tobias Linderoth
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5