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Аргентина: Лига професиональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
2:1
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
12' Гол
Кастро Мануэль
38' Желтая карточка
Боселли Мауро
47' Желтая карточка
Edwin Mosquera
1:1
51' Гол
Мели Сесар
52' Желтая карточка
Андухар Марьяно
2:1
77' Гол
Морель Хорхе
83' Желтая карточка
Matias Morello
84' Желтая карточка
Морель Хорхе
89' Желтая карточка
Leandro Diaz III
90' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
90'+5
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
5
Морель
Хорхе
22
Franco
Zapiola
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
70
Edwin
Mosquera
39
Matias
Morello
17
Мели
Сесар
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
7
Каутеруссио
Мартин
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Альдосиви
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Альдосиви

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:3
ЛП
1:0
КДМЗ5
0:1
КДМЗ5
0:0
С
1:0
С
0:2
П
1:4
ТМК
5:2
П
1:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 9 (1) 0.69
Leandro Diaz III 6 (1) 0.46
Gustavo Del Prete 3 0.23
Морель Хорхе 2 0.15
Кастро Мануэль 2 0.15
Рохель Агустин 2 0.15
Franco Zapiola 2 (1) 0.15
Сукуи Фернандо 1 0.08
Leonardo Godoy 1 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.08
Ороско Брайан 1 0.08
Bautista Kociubinski 1 0.08
Aaron Spetale 1 0.08
Мас Эмануэль 0 0
Santiago Nunez 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.62
Matias Pisano 2 0.15
Мели Сесар 2 0.15
Martin Santiago Silva I 2 0.15
Leandro Maciel 1 0.08
Edwin Mosquera 1 0.08
Мартинес Томас 0 0
Девекки Хосе 0 0
Rufino Lucero 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 6 1
Leandro Diaz III 5 0
Carlo Lattanzio 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Мас Эмануэль 1 1
Ногера Фабьян 2 0
Gustavo Del Prete 2 0
Bautista Kociubinski 2 0
Боселли Мауро 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Emanuel Beltran 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 3 1
Девекки Хосе 3 0
Мели Сесар 3 0
Edwin Mosquera 3 0
Fernando Roman Villalba 3 0
Matias Morello 3 0
Leandro Maciel 1 1
Mario Lopez 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Rufino Lucero 2 0
Braian Martinez 2 0
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Federico Milo 1 0
Valentin Mancini 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
13%
2
33%
1-15
4
25%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

32
16
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
9%
4
25%
1-15
6
19%
4
25%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
9
28%
0
0%
61-75
7
22%
5
31%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
18%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2
Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Химнасия Ла-Плата 3:0 13 6 3 4 18 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Патронато Парана 0:3 13 3 1 9 10 - 21 10
12. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 3:0 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 0:3 7 1 1 5 4 - 10 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Химнасия Ла-Плата 3:0 7 3 1 3 10 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 0:3 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Боселли Мауро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Кастро Мануэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альдосиви онлайн

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