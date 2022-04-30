2:1
Конец матча
1:0
12' ГолКастро Мануэль
38' Желтая карточкаБоселли Мауро
47' Желтая карточкаEdwin Mosquera
1:1
51' ГолМели Сесар
52' Желтая карточкаАндухар Марьяно
2:1
77' ГолМорель Хорхе
83' Желтая карточкаMatias Morello
84' Желтая карточкаМорель Хорхе
89' Желтая карточкаLeandro Diaz III
90' Желтая карточкаBautista Kociubinski
Ход матча
12'
1:0
38'
47'
51'
1:1
52'
77'
2:1
83'
84'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Риос АндресНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Альдосиви
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|9 (1)
|0.69
|Leandro Diaz III
|6 (1)
|0.46
|Gustavo Del Prete
|3
|0.23
|Морель Хорхе
|2
|0.15
|Кастро Мануэль
|2
|0.15
|Рохель Агустин
|2
|0.15
|Franco Zapiola
|2 (1)
|0.15
|Сукуи Фернандо
|1
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.08
|Ороско Брайан
|1
|0.08
|Bautista Kociubinski
|1
|0.08
|Aaron Spetale
|1
|0.08
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Santiago Nunez
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.62
|Matias Pisano
|2
|0.15
|Мели Сесар
|2
|0.15
|Martin Santiago Silva I
|2
|0.15
|Leandro Maciel
|1
|0.08
|Edwin Mosquera
|1
|0.08
|Мартинес Томас
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|6
|1
|Leandro Diaz III
|5
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Мас Эмануэль
|1
|1
|Ногера Фабьян
|2
|0
|Gustavo Del Prete
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Emanuel Beltran
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|3
|1
|Девекки Хосе
|3
|0
|Мели Сесар
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Fernando Roman Villalba
|3
|0
|Matias Morello
|3
|0
|Leandro Maciel
|1
|1
|Mario Lopez
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
7
9
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
13%
2
33%
1-15
4
25%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
32
16
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
9%
4
25%
1-15
6
19%
4
25%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
9
28%
0
0%
61-75
7
22%
5
31%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
18%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2
Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Патронато Парана
|0:3
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|12
|5
|5
|2
|15 - 7
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|0:3
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|0:3
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3