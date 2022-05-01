1:0
Конец матча
32' Желтая карточкаВиго Алекс
45' Желтая карточкаFacundo Perez
58' Желтая карточкаПоблет Херонимо
60' Желтая карточкаAyrton Costa
86' Желтая карточкаMaximiliano Gonzalez
1:0
90' ГолAngel Gonzalez II
90' Желтая карточкаLucas Varaldo
90' Желтая карточкаJavier Ostachuk
Ход матча
32'
45'
58'
60'
90'
90'
90'
19
Виго
Алекс
32
Ayrton
Costa
11
Gaston
Togni
43
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
41 Lucas Irusta
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
43 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
40 Ramiro Lobo
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ланус
Индепендьенте Авельянеда
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.23
|Жозе Густаво Санд
|2
|0.15
|Весприни Матиас
|2
|0.15
|Акоста Лаутаро
|1
|0.08
|Паскини Николас
|1
|0.08
|Braian Aguirre
|1
|0.08
|Валери Диего
|1
|0.08
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0.08
|Victor Malcorra
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3 (1)
|0.23
|Tomas Pozzo
|3
|0.23
|Joaquin Laso
|1
|0.08
|Gaston Togni
|1
|0.08
|Alan Sonora
|1
|0.08
|Бланко Доминго
|1
|0.08
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|1
|0.08
|Carlos Benavidez
|1
|0.08
|Rodrigo Marquez
|1
|0.08
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Весприни Матиас
|3
|0
|Facundo Perez
|3
|0
|Alexandro Bernabei
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|0
|Lautaro Morales
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|1
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Tomas Pozzo
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Carlos Benavidez
|3
|0
|Joaquin Laso
|1
|1
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Sergio Barreto
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Thomas Ortega
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
31%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|6.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|11.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
|13.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3