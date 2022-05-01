  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Ланус
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
32' Желтая карточка
Виго Алекс
45' Желтая карточка
Facundo Perez
58' Желтая карточка
Поблет Херонимо
60' Желтая карточка
Ayrton Costa
86' Желтая карточка
Maximiliano Gonzalez
1:0
90' Гол
Angel Gonzalez II
90' Желтая карточка
Lucas Varaldo
90' Желтая карточка
Javier Ostachuk
90'+5
17
Lautaro
Morales
29
Brian
Aguilar
2
Jonathan
Cabral
36
Franco
Ortellado
3
Julian
Aude
8
Валери
Диего
34
Facundo
Perez
14
Samuel
Careaga
27
Angel
Gonzalez
II
18
Спинелли
Клаудио
20
Victor
Malcorra
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
2
Joaquin
Laso
32
Ayrton
Costa
3
Thomas
Ortega
14
Lucas
Gonzalez
15
Поблет
Херонимо
11
Gaston
Togni
43
Касарес
Хуан
9
Leandro
Miguel
Fernandez
44
Julian
Romero
Ланус
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-3-1-2

История личных встреч

Ланус
Индепендьенте Авельянеда

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
КС
1:3
КС
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:0
С
0:1
П
1:1
КС
1:0
КС
0:2
П
1:1
КА
0:2
П
4:1
П
0:0
П
0:2
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
5:1
ПА
0:2
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 3 0.23
Жозе Густаво Санд 2 0.15
Весприни Матиас 2 0.15
Акоста Лаутаро 1 0.08
Паскини Николас 1 0.08
Braian Aguirre 1 0.08
Валери Диего 1 0.08
Maximiliano Gonzalez 1 0.08
Victor Malcorra 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 (1) 0.23
Tomas Pozzo 3 0.23
Joaquin Laso 1 0.08
Gaston Togni 1 0.08
Alan Sonora 1 0.08
Бланко Доминго 1 0.08
Роа Андрес Фелипе 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Carlos Benavidez 1 0.08
Rodrigo Marquez 1 0.08
Lucas Daniel Romero 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 0
Весприни Матиас 3 0
Facundo Perez 3 0
Alexandro Bernabei 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Паскини Николас 2 0
Maximiliano Gonzalez 2 0
Lautaro Morales 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Fernando Monetti 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Victor Malcorra 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Braian Aguirre 1 0
Brian Aguilar 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 1
Lucas Daniel Romero 4 0
Tomas Pozzo 4 0
Соса Себастьян 3 0
Carlos Benavidez 3 0
Joaquin Laso 1 1
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Бланко Доминго 2 0
Damian Batallini 2 0
Виго Алекс 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Sergio Barreto 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Alan Sonora 1 0
Thomas Ortega 1 0
Ayrton Costa 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
31%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
6. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
9. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
10. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
11. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
12. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
13. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
6. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Факундо Перес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Виго Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ланус 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     