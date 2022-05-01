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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Сармиенто
0:0
Первый тайм: 23'
Ривер Плейт
0'
6' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
23'

Ход матча

6'
Harrinson Mancilla
 
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Ривер Плейт
7.80
5.05
1.41
Все Коэффициенты
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
32
Почеттино
Томас
21
Барко
Эсекьель
9
Альварес
Хулиан
Сармиенто
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Сармиенто
Ривер Плейт

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
П
1:1
П
2:2
П
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.38
Julian Brea 3 0.23
Yair Arismendi 2 0.15
Javier Fabian Toledo 2 0.15
Лисандро Лопес III 1 0.08
Luciano Gondou 1 0.08
Guido Mainero 1 0.08
Harrinson Mancilla 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зидан Энцо 5 (3) 0.38
Альварес Хулиан 4 (1) 0.31
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.31
Суарес Матиас 2 0.15
Симон Сантьяго 1 0.08
Барко Эсекьель 1 0.08
Эррера Марсело II 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Де ла Крус Николас 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Гомес Элиас 0 0
Почеттино Томас 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harrinson Mancilla 7 0
Federico Andueza 5 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Гастон Сауро 3 0
Jonathan Torres 3 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 3 0
Перес Энцо 2 0
Гомес Элиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

8
6
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
8
42%
6
26%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
5
22%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
5
50%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
6
43%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 0:0 13 7 3 3 22 - 11 24
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Сармиенто 0:0 13 6 4 3 17 - 16 22
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 13 2 8 3 14 - 17 14
10. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
12. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
13. Ланус 0:0 13 2 6 5 13 - 15 12
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 0:0 7 4 3 0 11 - 7 15
5. Ривер Плейт 0:0 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
5. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Ланус 0:0 7 2 3 2 7 - 5 9
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 0:0 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Ривер Плейт
7.80
5.05
1.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 0:0 Ривер Плейт онлайн

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