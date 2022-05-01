0:7
Конец матча
6' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
0:1
34' ГолПочеттино Томас
0:2
35' ГолАльварес Хулиан
0:3
45' ГолАльварес Хулиан
0:4
52' ГолЗидан Энцо
0:5
60' ГолБарко Эсекьель
0:6
63' ГолАльварес Хулиан
0:7
70' ГолСимон Сантьяго
78' Желтая карточкаJulian Chicco
85' Желтая карточкаGuido Mainero
Ход матча
34'
0:1
35'
0:2
45'
0:3
52'
0:4
60'
63'
0:6
70'
0:7
78'
85'
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
21
Julian
Brea
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Сармиенто
Ривер Плейт
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (2)
|0.38
|Julian Brea
|3
|0.23
|Yair Arismendi
|2
|0.15
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.15
|Лисандро Лопес III
|1
|0.08
|Luciano Gondou
|1
|0.08
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Harrinson Mancilla
|1
|0.08
|Federico Andueza
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Federico Paradela
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|7 (1)
|0.54
|Зидан Энцо
|6 (3)
|0.46
|Кинтеро Хуан
|4 (3)
|0.31
|Симон Сантьяго
|2
|0.15
|Барко Эсекьель
|2
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.15
|Почеттино Томас
|1
|0.08
|Де ла Крус Николас
|1
|0.08
|Эррера Марсело II
|1
|0.08
|Ромеро Брайан
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Рохас Роберт
|1
|0.08
|Каско Милтон
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harrinson Mancilla
|7
|0
|Federico Andueza
|5
|1
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Guido Mainero
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Vismara
|1
|0
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
8
6
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
8
42%
6
26%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
5
22%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
5
50%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
6
43%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|7.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|6.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|11.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
|13.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3