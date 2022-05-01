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Аргентина: Лига професиональ

2022
Сармиенто
0:7
Конец матча
Ривер Плейт
0'
6' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
0:1
34' Гол
Почеттино Томас
0:2
35' Гол
Альварес Хулиан
0:3
45' Гол
Альварес Хулиан
0:4
52' Гол
Зидан Энцо
0:5
60' Гол
Барко Эсекьель
0:6
63' Гол
Альварес Хулиан
0:7
70' Гол
Симон Сантьяго
78' Желтая карточка
Julian Chicco
85' Желтая карточка
Guido Mainero
90'+1
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
32
Почеттино
Томас
21
Барко
Эсекьель
9
Альварес
Хулиан
Сармиенто
4-4-2
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Сармиенто
Ривер Плейт

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
П
1:1
П
2:2
П
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.38
Julian Brea 3 0.23
Yair Arismendi 2 0.15
Javier Fabian Toledo 2 0.15
Лисандро Лопес III 1 0.08
Luciano Gondou 1 0.08
Guido Mainero 1 0.08
Harrinson Mancilla 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 7 (1) 0.54
Зидан Энцо 6 (3) 0.46
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.31
Симон Сантьяго 2 0.15
Барко Эсекьель 2 0.15
Суарес Матиас 2 0.15
Почеттино Томас 1 0.08
Де ла Крус Николас 1 0.08
Эррера Марсело II 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Каско Милтон 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harrinson Mancilla 7 0
Federico Andueza 5 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Гастон Сауро 3 0
Jonathan Torres 3 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 3 0
Перес Энцо 2 0
Гомес Элиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

8
6
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
8
42%
6
26%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
5
22%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
5
50%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
6
43%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
6. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
7. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
9. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
10. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
11. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
12. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
13. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
6. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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