1:0
Перерыв
1:0
44' ГолMartin Ojeda
Ход матча
44'
1:0
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|7 (3)
|0.54
|Ezequiel Bullaude
|5
|0.38
|Salomon Rodriguez
|5
|0.38
|Gianluca Ferrari
|2
|0.15
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.08
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Franco Negri
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Tomas Badaloni
|0
|0
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|6 (1)
|0.46
|Риано Клаудио
|3
|0.23
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.15
|Pablo Arganaraz
|1
|0.08
|Мартинес Алекс
|1
|0.08
|Jonathan Bay
|1
|0.08
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
|Matias Ruiz Diaz
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|2
|Matias Ramirez
|3
|1
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Gianluca Ferrari
|4
|0
|Ezequiel Bullaude
|4
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|1
|Roberto Ramirez
|1
|1
|Franco Negri
|2
|0
|Leonel Gonzalez
|2
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Lopez
|4
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Abel Bustos
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
25%
6
32%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|13
|5
|2
|6
|9 - 10
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|6.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|7.
|Годой Крус
|1:0
|13
|3
|7
|3
|20 - 21
|16
|8.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|5
|0
|2
|7 - 4
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Годой Крус
|1:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|1:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3