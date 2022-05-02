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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Годой Крус
1:0
Перерыв
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
44' Гол
Martin Ojeda

Ход матча

15'
 
Nicolas Linares
Лаба Матиас
44'
Martin Ojeda
(Franco Negri)
1:0
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
1.99
3.68
3.88
Все Коэффициенты
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
24
Guillermo
Luis
Ortiz
22
Gianluca
Ferrari
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
16
Matias
Ramirez
20
Salomon
Rodriguez
1
Тоселли
Кристофер
4
Matias
Ruiz
Diaz
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
18
Рамос
Гонсало
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
Годой Крус
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 7 (3) 0.54
Ezequiel Bullaude 5 0.38
Salomon Rodriguez 5 0.38
Gianluca Ferrari 2 0.15
Guillermo Luis Ortiz 1 0.08
Nelson Acevedo 0 0
Franco Negri 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Matias Ramirez 0 0
Tomas Badaloni 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0
Tadeo Allende 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 6 (1) 0.46
Риано Клаудио 3 0.23
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.15
Pablo Arganaraz 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Jonathan Bay 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 2
Matias Ramirez 3 1
Nelson Acevedo 4 0
Gianluca Ferrari 4 0
Ezequiel Bullaude 4 0
Elias Sebastian Lopez 2 1
Roberto Ramirez 1 1
Franco Negri 2 0
Leonel Gonzalez 2 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Juan Pintado 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 4 0
Jesus Soraire 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Abel Bustos 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
25%
6
32%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 1:0 13 6 4 3 24 - 18 22
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 0:1 13 5 2 6 9 - 10 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Годой Крус 1:0 13 3 7 3 20 - 21 16
8. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 13 3 5 5 14 - 20 14
13. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 7 5 0 2 7 - 4 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 1:0 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Годой Крус 1:0 7 1 5 1 9 - 10 8
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Дефенса и Хустисия 1:0 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 0:1 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 1:0 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Мартин Охеда бьет в цель!
  • 15'
    Лаба Матиас уходит с поля. Николас Линарес выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
1.99
3.68
3.88
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