  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Годой Крус
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
44' Гол
Martin Ojeda
49' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
69' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
77' Желтая карточка
Matias Ruiz Diaz
84' Желтая карточка
Bruno Sosa
90'+6
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
24
Guillermo
Luis
Ortiz
22
Gianluca
Ferrari
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
16
Matias
Ramirez
20
Salomon
Rodriguez
1
Тоселли
Кристофер
4
Matias
Ruiz
Diaz
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
18
Рамос
Гонсало
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
Годой Крус
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 7 (3) 0.54
Ezequiel Bullaude 5 0.38
Salomon Rodriguez 5 0.38
Gianluca Ferrari 2 0.15
Guillermo Luis Ortiz 1 0.08
Nelson Acevedo 0 0
Franco Negri 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Matias Ramirez 0 0
Tomas Badaloni 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0
Tadeo Allende 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 6 (1) 0.46
Риано Клаудио 3 0.23
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.15
Pablo Arganaraz 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Jonathan Bay 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 2
Gianluca Ferrari 5 0
Matias Ramirez 3 1
Nelson Acevedo 4 0
Ezequiel Bullaude 4 0
Elias Sebastian Lopez 2 1
Roberto Ramirez 1 1
Franco Negri 2 0
Leonel Gonzalez 2 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Juan Pintado 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Bruno Sosa 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 4 0
Jesus Soraire 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Jonathan Bay 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Abel Bustos 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
4
29%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 13 7 3 3 19 - 14 24
4. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
5. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 0:1 13 2 3 8 10 - 21 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Годой Крус 3:3 13 3 7 3 20 - 21 16
8. Уракан 0:1 13 4 3 6 15 - 16 15
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Росарио Сентраль 1:0 13 4 2 7 13 - 17 14
12. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
14. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 0:1 7 2 0 5 4 - 8 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Росарио Сентраль 1:0 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Уракан 0:1 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 4 1 2 12 - 11 13
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 0:1 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Росарио Сентраль 1:0 7 2 1 4 5 - 9 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     