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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Унион Санта-Фе
0:1
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
15' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi
19' Желтая карточка
Walter Bou
42' Желтая карточка
Gabriel Hachen

Ход матча

15'
0:1
Carlos Rodolfo Rotondi
(Walter Bou)
19'
 
Walter Bou
42'
 
Gabriel Hachen
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Дефенса и Хустисия
7.12
3.94
2.68
Все Коэффициенты
77
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
34
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
33
Леонардо
Рамос
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Унион Санта-Фе
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:3
ЛП
0:1
КДМЭП
1:3
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:0
С
1:3
П
0:2
П
2:2
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:1
НБ
2:3
НБ
0:1
НБ
2:2
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 0.15
Полента Диего 1 0.08
Matias Gallegos 1 0.08
Enzo Roldan 1 0.08
Leonel Bucca 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 (1) 0.08
Gaston Gonzalez2 1 (1) 0.08
Корвалан Клаудио 0 0
Daniel Juarez 0 0
Kevin Zenon 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 7 0.54
Carlos Rodolfo Rotondi 4 0.31
Пиццини Франсиско 2 0.15
Walter Bou 2 0.15
Hugo Fernandez 2 0.15
Agustin Fontana 1 0.08
Tomas Galvan 1 0.08
Gabriel Alanis 1 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Nazareno Colombo 1 0.08
Adonis Frias 1 (1) 0.08
Facundo Gutierrez 0 0
Gabriel Hachen 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Juan Ignacio Nardoni 4 1
Полента Диего 2 0
Корвалан Клаудио 2 0
Алвес Хонатан 2 0
Juan Portillo 2 0
Leonel Bucca 2 0
Леонардо Рамос 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Franco Calderon 1 0
Imanol Machuca 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Enzo Roldan 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 1 2
Adonis Frias 4 0
Сото Алексис 3 0
Facundo Gutierrez 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Walter Bou 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Agustin Fontana 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

8
24
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
25%
5
21%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
4
17%
61-75
2
25%
6
25%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
7
41%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 1:0 13 6 4 3 24 - 18 22
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 0:1 13 5 2 6 9 - 10 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Годой Крус 1:0 13 3 7 3 20 - 21 16
8. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 13 3 5 5 14 - 20 14
13. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
14. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 7 5 0 2 7 - 4 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 1:0 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Годой Крус 1:0 7 1 5 1 9 - 10 8
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Дефенса и Хустисия 1:0 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 0:1 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 1:0 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    42'
    Габриэль Хачен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Вальтер Боу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Карлос Ротонди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Дефенса и Хустисия
7.12
3.94
2.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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Унион Санта-Фе
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