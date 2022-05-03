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Аргентина: Лига професиональ

2022
Унион Санта-Фе
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
15' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi
19' Желтая карточка
Walter Bou
42' Желтая карточка
Gabriel Hachen
54' Желтая карточка
Полента Диего
0:2
57' Гол
Пиццини Франсиско
66' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
1:2
76' Гол
Mariano Peralta
82' Желтая карточка
Carlos Rodolfo Rotondi
90' Желтая карточка
Унсаин Луис
90' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
90'+7
77
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
34
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
33
Леонардо
Рамос
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Унион Санта-Фе
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:3
ЛП
0:1
КДМЭП
1:3
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:0
С
1:3
П
0:2
П
2:2
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:1
НБ
2:3
НБ
0:1
НБ
2:2
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 0.15
Полента Диего 1 0.08
Matias Gallegos 1 0.08
Mariano Peralta 1 0.08
Enzo Roldan 1 0.08
Leonel Bucca 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 (1) 0.08
Gaston Gonzalez2 1 (1) 0.08
Корвалан Клаудио 0 0
Daniel Juarez 0 0
Kevin Zenon 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 7 0.54
Carlos Rodolfo Rotondi 4 0.31
Пиццини Франсиско 3 0.23
Walter Bou 2 0.15
Hugo Fernandez 2 0.15
Agustin Fontana 1 0.08
Tomas Galvan 1 0.08
Gabriel Alanis 1 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Nazareno Colombo 1 0.08
Adonis Frias 1 (1) 0.08
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Juan Ignacio Nardoni 4 1
Полента Диего 3 0
Корвалан Клаудио 3 0
Алвес Хонатан 2 0
Juan Portillo 2 0
Leonel Bucca 2 0
Леонардо Рамос 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Franco Calderon 1 0
Imanol Machuca 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Enzo Roldan 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 1 2
Adonis Frias 4 0
Nicolas Tripicchio 3 0
Сото Алексис 3 0
Facundo Gutierrez 3 0
Walter Bou 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Agustin Fontana 1 0
Унсаин Луис 1 0
Miguel Merentiel 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

9
26
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
22%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
33%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
6
23%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 13 7 3 3 19 - 14 24
4. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
5. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 0:1 13 2 3 8 10 - 21 9
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
6. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
7. Годой Крус 3:3 13 3 7 3 20 - 21 16
8. Уракан 0:1 13 4 3 6 15 - 16 15
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Росарио Сентраль 1:0 13 4 2 7 13 - 17 14
12. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
14. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Атлетико Платенсе 0:1 7 2 0 5 4 - 8 6
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
8. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Росарио Сентраль 1:0 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Уракан 0:1 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 4 1 2 12 - 11 13
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 0:1 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Росарио Сентраль 1:0 7 2 1 4 5 - 9 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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      Вальтер Боу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Карлос Ротонди бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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