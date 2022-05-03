1:2
Конец матча
0:1
15' ГолCarlos Rodolfo Rotondi
19' Желтая карточкаWalter Bou
42' Желтая карточкаGabriel Hachen
54' Желтая карточкаПолента Диего
0:2
57' ГолПиццини Франсиско
66' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
1:2
76' ГолMariano Peralta
82' Желтая карточкаCarlos Rodolfo Rotondi
90' Желтая карточкаУнсаин Луис
90' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
Ход матча
15'
19'
42'
54'
57'
66'
76'
1:2
90'
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Nicolas Paz
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2
|0.15
|Полента Диего
|1
|0.08
|Matias Gallegos
|1
|0.08
|Mariano Peralta
|1
|0.08
|Enzo Roldan
|1
|0.08
|Leonel Bucca
|1
|0.08
|Mauro Luna Diale
|1 (1)
|0.08
|Gaston Gonzalez2
|1 (1)
|0.08
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|7
|0.54
|Carlos Rodolfo Rotondi
|4
|0.31
|Пиццини Франсиско
|3
|0.23
|Walter Bou
|2
|0.15
|Hugo Fernandez
|2
|0.15
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Tomas Galvan
|1
|0.08
|Gabriel Alanis
|1
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Nazareno Colombo
|1
|0.08
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.08
|Gabriel Hachen
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|5
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|1
|Полента Диего
|3
|0
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Leonel Bucca
|2
|0
|Леонардо Рамос
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Franco Calderon
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nazareno Colombo
|1
|2
|Adonis Frias
|4
|0
|Nicolas Tripicchio
|3
|0
|Сото Алексис
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Walter Bou
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Унсаин Луис
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
9
26
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
22%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
33%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
6
23%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|5.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|6.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|7.
|Годой Крус
|3:3
|13
|3
|7
|3
|20 - 21
|16
|8.
|Уракан
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|11.
|Росарио Сентраль
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|7
|2
|0
|5
|4 - 8
|6
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Уракан
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3