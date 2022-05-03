1:1
Конец матча
16' Желтая карточкаIvan Gomez
0:1
17' ГолCesar Florentin
18' Желтая карточкаHaibrany Ruiz Diaz
69' Желтая карточкаLuciano Gomez
1:1
77' ГолМансилья Брайан
88' Желтая карточкаKevin Mac Allister
90' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
90' Красная карточкаNicolas Delgadillo Godoy
Ход матча
16'
17'
0:1
69'
77'
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Аргентинос Хуниорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кантерос Гектор
|2
|0.15
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.15
|Ivan Gomez
|2
|0.15
|Мансилья Брайан
|2
|0.15
|Ignacio Schor
|1
|0.08
|Rodrigo Contreras
|1
|0.08
|Kevin Andrade
|1
|0.08
|Бертоло Николас
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|5
|0.38
|Kevin Mac Allister
|2
|0.15
|Кабрера Хавьер
|1
|0.08
|Вера Фаусто
|1
|0.08
|Gabriel Carabajal
|1
|0.08
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|Luciano Gomez
|1
|0.08
|Gaston Veron
|1
|0.08
|Thiago Nuss
|1
|0.08
|Cesar Florentin
|1
|0.08
|Matias Galarza
|1
|0.08
|David Zalazar
|1
|0.08
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергессио Гонсало
|3
|0
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Nicolas Morgantini
|3
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|0
|Kevin Andrade
|3
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Hernan Lamberti
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|5
|1
|Kevin Mac Allister
|5
|0
|Luciano Gomez
|2
|1
|Cesar Florentin
|3
|0
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
2
18%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
2
12%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|8
|5
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Уракан
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|6.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Барракас Централь
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|8.
|Годой Крус
|3:3
|13
|3
|7
|3
|20 - 21
|16
|9.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3