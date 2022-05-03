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Аргентина: Лига професиональ

2022
Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
16' Желтая карточка
Ivan Gomez
0:1
17' Гол
Cesar Florentin
18' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
69' Желтая карточка
Luciano Gomez
1:1
77' Гол
Мансилья Брайан
88' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90' Красная карточка
Nicolas Delgadillo Godoy
90'+5
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
14
Кантерос
Гектор
26
Ignacio
Schor
21
Ivan
Gomez
15
Гонсалес
Франц
9
Бергессио
Гонсало
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
25
David
Zalazar
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
15
Matias
Galarza
9
Авалос
Габриэль
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Аргентинос Хуниорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кантерос Гектор 2 0.15
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.15
Ivan Gomez 2 0.15
Мансилья Брайан 2 0.15
Ignacio Schor 1 0.08
Rodrigo Contreras 1 0.08
Kevin Andrade 1 0.08
Бертоло Николас 0 0
Juan Infante 0 0
Facundo Russo 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 5 0.38
Kevin Mac Allister 2 0.15
Кабрера Хавьер 1 0.08
Вера Фаусто 1 0.08
Gabriel Carabajal 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Luciano Gomez 1 0.08
Gaston Veron 1 0.08
Thiago Nuss 1 0.08
Cesar Florentin 1 0.08
Matias Galarza 1 0.08
David Zalazar 1 0.08
Nicolas Reniero 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 3 0
Horacio Tijanovich 3 0
Gaston Suso 3 0
Nicolas Morgantini 3 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 0
Kevin Andrade 3 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 1
Бертоло Николас 2 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Juan Infante 2 0
Hernan Lamberti 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 5 1
Kevin Mac Allister 5 0
Luciano Gomez 2 1
Cesar Florentin 3 0
Gabriel Carabajal 2 0
Lucas Villalba 2 0
Вера Фаусто 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
David Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
2
18%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
2
12%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 8 5 0 24 - 9 29
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
5. Аргентинос Хуниорс 13 6 4 3 19 - 15 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 13 3 5 5 14 - 16 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Уракан 13 5 3 5 17 - 16 18
6. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
7. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
8. Годой Крус 3:3 13 3 7 3 20 - 21 16
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
13. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
14. Росарио Сентраль 13 3 2 8 13 - 19 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
7. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
10. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
2. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      18'
      Haibrany Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Сесар Флорентин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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