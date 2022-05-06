Стадион: Муниципальный, Ботошани
2:3
Второй тайм: 75'
0:1
7' ГолBalthazar Pierret
18' Желтая карточкаBalthazar Pierret
18' Желтая карточкаБраун Кристофер
25' Желтая карточкаРоман Михай
1:1
31' ГолЖажа Коэльо
39' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
44' Желтая карточкаТирковеану Андрей
1:2
44' ГолBalthazar Pierret
45' Вторая желтая карточкаBalthazar Pierret
46' Желтая карточкаМорар Влад
2:2
54' ГолРоман Михай
60' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
2:3
68' ГолКрету Джани
72' Желтая карточкаDusan Uhrin
Ход матча
7'
18'
25'
31'
1:1
44'
46'
54'
2:2
68'
2:3
72'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ало БатистЗащитник
-
71 Карп КэтэлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Динамо Бухарест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|3
|0.38
|Роман Михай V
|3
|0.38
|Victor Dican
|2
|0.25
|Тирковеану Андрей
|1
|0.13
|Патаке Андрей
|1
|0.13
|Майлат Себастьян
|1
|0.13
|Дава Джойским
|1
|0.13
|Папа Энрико
|1
|0.13
|Браун Кристофер
|0
|0
|Петковски Петар
|0
|0
|Флореску Эдуард
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|5
|0.63
|Christian Irobiso I
|2
|0.25
|Balthazar Pierret
|2
|0.25
|Ивановски Мирко
|1
|0.13
|Карп Кэтэлин
|1
|0.13
|Иванов Антоний
|1
|0.13
|Крету Джани
|1
|0.13
|Филип Стелиано
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|Alin Florian Buleica
|0
|0
|Моура Габриэл
|0
|0
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Balthazar Pierret
|4
|1
|Филип Стелиано
|3
|0
|Грэдинару Рэзван
|3
|0
|Christian Irobiso I
|1
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Ало Батист
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Dusan Uhrin
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Йованович Игор
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Раду Йонуц
|1
|0
|Эшану Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Динамо Бухарест - Академика Клинчени 5:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 0:1 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|39
|2.
|Ботошани
|2:3
|8
|5
|0
|3
|14 - 9
|38
|3.
|Сепси
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|36
|4.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|31
|5.
|УТА Арад
|7
|3
|0
|4
|8 - 5
|29
|6.
|Миовени
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|4 - 6
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|3:2
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|22
|9.
|Академика Клинчени
|8
|0
|0
|8
|4 - 28
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|1
|0
|7
|6 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|2.
|Сепси
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|32
|3.
|Ботошани
|2:3
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|32
|4.
|УТА Арад
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|29
|5.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|20
|6.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Динамо Бухарест
|3:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|24
|2.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|3:2
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|4 - 22
|7
|6.
|Ботошани
|2:3
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|1
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0