Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Jaja пробует нанести удар издали, но Перейра Фигейредо Кристиано держит все под контролем

Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Динамо Бухарест играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

46' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Бальтазар Пьерре получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Бальтазар Пьерре получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Бальтазар Пьерре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' ГОООООЛ - Бальтазар Пьерре Динамо Бухарест забивает ударом головой

44' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Тирковеану Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Морар Влад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Тирковеану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

41' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

41' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Цигэнашу Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Jaja из команды Ботошани делает пас партнеру.

36' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

35' Родригес Хонатан II нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.

35' Матей Космин нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.

34' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

31' Г О О О О Л - Jaja забивает с правой ноги!

31' ШАНС! Jaja вышел один на один с голкипером...

31' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

30' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Карп Кэтэлин нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

28' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Ботошани выполняет удар от ворот.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ало Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ало Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Отличные скиллы показывает Филип Стелиано , обводя своих соперников

22' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Ботошани доминирует и владеет мячом

19' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Браун Кристофер получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Бальтазар Пьерре получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок Браун Кристофер из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бальтазар Пьерре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Папа Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Бальтазар Пьерре левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Victor Dican пробует нанести удар издали, но Перейра Фигейредо Кристиано держит все под контролем

3' Victor Dican из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру