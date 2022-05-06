  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Ботошани
2:3
Второй тайм: 75'
Динамо Бухарест
0'
0:1
7' Гол
Balthazar Pierret
18' Желтая карточка
Balthazar Pierret
18' Желтая карточка
Браун Кристофер
25' Желтая карточка
Роман Михай
1:1
31' Гол
Жажа Коэльо
39' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
44' Желтая карточка
Тирковеану Андрей
1:2
44' Гол
Balthazar Pierret
45' Вторая желтая карточка
Balthazar Pierret
46' Желтая карточка
Морар Влад
2:2
54' Гол
Роман Михай
60' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
2:3
68' Гол
Крету Джани
72' Желтая карточка
Dusan Uhrin
75'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
2
Харуц
Денис
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
10
Тирковеану
Андрей
20
Роман
Михай
V
17
Жажа
Коэльо
13
Перрейра
Криштиану
21
Грэдинару
Рэзван
19
Ало
Батист
71
Карп
Кэтэлин
7
Филип
Стелиано
8
Balthazar
Pierret
18
Родригес
Хонатан
II
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
70
Морар
Влад
Ботошани
Динамо Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Динамо Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 3 0.38
Роман Михай V 3 0.38
Victor Dican 2 0.25
Тирковеану Андрей 1 0.13
Патаке Андрей 1 0.13
Майлат Себастьян 1 0.13
Дава Джойским 1 0.13
Папа Энрико 1 0.13
Браун Кристофер 0 0
Петковски Петар 0 0
Флореску Эдуард 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 5 0.63
Christian Irobiso I 2 0.25
Balthazar Pierret 2 0.25
Ивановски Мирко 1 0.13
Карп Кэтэлин 1 0.13
Иванов Антоний 1 0.13
Крету Джани 1 0.13
Филип Стелиано 0 0
Матей Космин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Alin Florian Buleica 0 0
Моура Габриэл 0 0
Грэдинару Рэзван 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 1
Marius Croitoru 3 0
Шерони Алин 3 0
Браун Кристофер 2 0
Дава Джойским 2 0
Папа Энрико 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Пап Эдуард 1 0
Роман Михай V 1 0
Тирковеану Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Грубац Сергей 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Balthazar Pierret 4 1
Филип Стелиано 3 0
Грэдинару Рэзван 3 0
Christian Irobiso I 1 1
Торже Андрей-Габриэль 2 0
Морар Влад 2 0
Ало Батист 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рэуцэ Александру 2 0
Dusan Uhrin 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Йованович Игор 1 0
Матей Космин 1 0
Патрике Разван 1 0
Моура Габриэл 1 0
Раду Йонуц 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Динамо Бухарест - Академика Клинчени 5:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 0:1 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 7 6 1 0 18 - 1 39
2. Ботошани 2:3 8 5 0 3 14 - 9 38
3. Сепси 7 5 1 1 14 - 3 36
4. Университатя Крайова 7 4 2 1 11 - 4 31
5. УТА Арад 7 3 0 4 8 - 5 29
6. Миовени 7 4 1 2 9 - 7 28
7. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 4 - 6 23
8. Динамо Бухарест 3:2 8 4 1 3 13 - 10 22
9. Академика Клинчени 8 0 0 8 4 - 28 7
10. Газ-Метан Медиаш 8 1 0 7 6 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
2. Сепси 4 4 0 0 13 - 2 32
3. Ботошани 2:3 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 4 3 0 1 8 - 2 29
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Университатя Крайова 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Динамо Бухарест 3:2 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 3 24
2. Миовени 4 2 1 1 6 - 5 22
3. Динамо Бухарест 3:2 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
6. Ботошани 2:3 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Киндия Тырговиште 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Тактическая замена. Тирковеану Андрей уходит с поля и его заменяет Mateus Criciuma
    • 72'
      Тактическая замена. Шерони Алин уходит с поля и его заменяет Andrei Dragu
    • Желтая карточка
      72'
      Рефери не любит споров - именно за это Dusan Uhrin сейчас получил желтую
    • 71'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Офсайд
      71'
      Морар Влад из команды Динамо Бухарест в офсайде
    • 71'
      Ботошани контролирует мяч.
    • 70'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 70'
      Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Динамо Бухарест
    1.69
    3.76
    5.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 2:3 Динамо Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ботошани
    Динамо Бухарест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     