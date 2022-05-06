Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Лупета Жуси нанес удар головой, но Перейра Фигейредо Кристиано спокойно отбил мяч.

89' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

88' Ало Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Судье надоело, что Перрейра Криштиану тянет время и он наказал его горчичником

86' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

86' Mateus Criciuma навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновлен

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Крету Джани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Отличные скиллы показывает Andrei Dragu , обводя своих соперников

82' Ботошани выполняет удар от ворот.

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок команды Ботошани выполняет не слишком точный удар, но Перейра Фигейредо Кристиано все равно хватает мяч.

79' Victor Dican из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

79' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Перрейра Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

77' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Матей Космин получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ботошани выполняет удар от ворот.

73' Петковски Петар из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Матч возобновлен

72' Рефери не любит споров - именно за это Dusan Uhrin сейчас получил желтую

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Петковски Петар

68' Г О О О О Л - Крету Джани забивает с правой ноги!

68' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' ШАНС! Крету Джани вышел один на один с голкипером...

68' Матей Космин разрезает оборону соперника отличным пасом

68' Рэуцэ Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Jaja из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

65' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Харуц Денис из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хороший удар издали нанес Victor Dican , но отличный сейв сделал Перейра Фигейредо Кристиано. Угловой.

61' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Судье надоело, что Торже Андрей-Габриэль тянет время и он наказал его горчичником

60' Игра в одни ворота сейчас. Ботошани доминирует и владеет мячом

60' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

59' Тирковеану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Тирковеану Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

54' Г О О О О Л - Роман Михай V забивает с левой ноги!

54' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Харуц Денис нанес удар издали, а Перейра Фигейредо Кристиано отбил его обратно в игру!

52' Хорошую попытку сделал Браун Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Отличные скиллы показывает Браун Кристофер , обводя своих соперников

52' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Тирковеану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Jaja пробует нанести удар издали, но Перейра Фигейредо Кристиано держит все под контролем

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Майлат Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Морар Влад получает желтую карточку за неспортивное поведение