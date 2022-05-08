  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Сепси
0:0
Перерыв
Киндия Тырговиште
0'
33' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
34' Желтая карточка
Шербан Андрей

Ход матча

9'
 
Daniel Celea
Бутян Михай
33'
Штефэнеску Мариус
 
34'
 
Шербан Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Киндия Тырговиште
1.96
3.30
4.98
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
21
Бэрбуц
Кристиан
8
Васвари
Габриэл
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
77
Аганович
Аднан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Якоб
Паул
16
Бутян
Михай
15
Дину
Корнел
77
Шербан
Андрей
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
59
Попадюк
Дору
69
Шамед
Нассер
11
Флоря
Даниэль
Сепси
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Сепси
Киндия Тырговиште

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
ТМК
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ЛI
1:1
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 5 0.63
Штефэнеску Мариус 2 0.25
Митря Богдан 1 0.13
Аганович Аднан 1 0.13
Лукассен Кевин 1 0.13
Бэлаша Михай 1 0.13
Паун Николае 1 0.13
Гонсалес Эдер 1 0.13
Фюлёп Иштван 0 0
Асковски Стефан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Головфка Кэтэлин 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 0.13
Шамед Нассер 1 0.13
Пассалья Хуан Пабло 1 0.13
Шербан Андрей 1 0.13
Якоб Паул 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Razvan Catalin Began 0 1
Димитров Радослав 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Паун Николае 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 2 0
Якоб Паул 2 0
Шербан Андрей 2 0
Шамед Нассер 1 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Пициан Андрей 1 0
Дину Корнел 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 7 6 1 0 18 - 1 39
2. Ботошани 8 5 0 3 14 - 9 38
3. Сепси 0:0 8 5 2 1 14 - 3 37
4. УТА Арад 8 4 0 4 9 - 5 32
5. Университатя Крайова 7 4 2 1 11 - 4 31
6. Миовени 8 4 1 3 9 - 8 28
7. Киндия Тырговиште 0:0 8 1 3 4 4 - 6 24
8. Динамо Бухарест 8 4 1 3 13 - 10 22
9. Академика Клинчени 8 0 0 8 4 - 28 7
10. Газ-Метан Медиаш 8 1 0 7 6 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 0:0 5 4 1 0 13 - 2 33
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
3. Ботошани 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 5 4 0 1 9 - 2 32
5. Киндия Тырговиште 0:0 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Университатя Крайова 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 3 24
2. Миовени 5 2 1 2 6 - 6 22
3. Динамо Бухарест 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
6. Ботошани 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Сепси 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Киндия Тырговиште 0:0 4 1 1 2 3 - 2 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 3 0 0 3 0 - 3 0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Сепси: 53%, Киндия Тырговиште: 47%.
  • 47'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 47'
    Якоб Паул оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Бэлаша Михай наказан за толчок Попадюк Дору
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    1.96
    3.30
    4.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сепси
    Киндия Тырговиште
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     