Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Daniel Celea пробил со штрафного прямо в стенку

40' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

40' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Сепси выполняет удар от ворот.

39' Должен был быть гол! Дулка Марко имел отличный шанс, но Roland Niczuly не дал голу состоятся!

38' Удар от ворот произведет Сепси

38' Матч возобновлен

38' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Судья подбегает и показывает Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отложенную желтую карточку за фол.

34' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

33' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

33' Паун Николае имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

32' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Аганович Аднан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

29' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Пассалья Хуан Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сепси

26' Удар от ворот произведет Сепси

26' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бэлаша Михай не смог попасть в створ ударом издали

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сепси

21' Должен был быть гол! Пассалья Хуан Пабло имел отличный шанс, но Roland Niczuly не дал голу состоятся!

18' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

18' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

15' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

15' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сепси выполняет удар от ворот.

14' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

11' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Флоря Даниэль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

10' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

9' Бутян Михай получил травму и заменен. Daniel Celea выходит на поле.

9' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Попадюк Дору имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Отличный пас сделал Аганович Аднан из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола