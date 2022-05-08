Стадион: Stadionul Sepsi
2:1
Конец матча
33' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
34' Желтая карточкаШербан Андрей
1:0
60' ГолАганович Аднан
1:1
69' ГолШамед Нассер
70' Желтая карточкаБэлаша Михай
2:1
71' ГолГоловфка Кэтэлин
71' Желтая карточкаШамед Нассер
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90' Красная карточкаCristiano Bergodi
90' Желтая карточкаПаун Николае
90' Желтая карточкаЛукассен Кевин
Ход матча
34'
60'
69'
1:1
70'
71'
71'
90'
90'
90'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
16
Бутян
Михай
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
69
Шамед
Нассер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бутян МихайЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
69 Шамед НассерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
14 Сила РишарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Сепси
Киндия Тырговиште
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|5
|0.63
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.25
|Аганович Аднан
|2
|0.25
|Митря Богдан
|1
|0.13
|Лукассен Кевин
|1
|0.13
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.13
|Бэлаша Михай
|1
|0.13
|Паун Николае
|1
|0.13
|Гонсалес Эдер
|1
|0.13
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамед Нассер
|2
|0.25
|Флоря Даниэль
|1
|0.13
|Шербан Андрей
|1
|0.13
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0.13
|Якоб Паул
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Razvan Catalin Began
|0
|1
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Димитров Радослав
|1
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|3
|0
|Шамед Нассер
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Шербан Андрей
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Дину Корнел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
7
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
7
47%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|39
|2.
|Сепси
|8
|6
|1
|1
|16 - 4
|39
|3.
|Ботошани
|8
|5
|0
|3
|14 - 9
|38
|4.
|УТА Арад
|8
|4
|0
|4
|9 - 5
|32
|5.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|31
|6.
|Миовени
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|8
|1
|2
|5
|5 - 8
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|22
|9.
|Академика Клинчени
|8
|0
|0
|8
|4 - 28
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|1
|0
|7
|6 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|35
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|3.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|32
|4.
|УТА Арад
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|32
|5.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|20
|6.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|24
|2.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|4 - 22
|7
|6.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|1
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0