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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Сепси
2:1
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
33' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
34' Желтая карточка
Шербан Андрей
1:0
60' Гол
Аганович Аднан
1:1
69' Гол
Шамед Нассер
70' Желтая карточка
Бэлаша Михай
2:1
71' Гол
Головфка Кэтэлин
71' Желтая карточка
Шамед Нассер
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90' Красная карточка
Cristiano Bergodi
90' Желтая карточка
Паун Николае
90' Желтая карточка
Лукассен Кевин
90'+6
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
21
Бэрбуц
Кристиан
8
Васвари
Габриэл
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
77
Аганович
Аднан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Якоб
Паул
16
Бутян
Михай
15
Дину
Корнел
77
Шербан
Андрей
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
59
Попадюк
Дору
69
Шамед
Нассер
11
Флоря
Даниэль
Сепси
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Сепси
Киндия Тырговиште

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
ТМК
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ЛI
1:1
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 5 0.63
Штефэнеску Мариус 2 0.25
Аганович Аднан 2 0.25
Митря Богдан 1 0.13
Лукассен Кевин 1 0.13
Головфка Кэтэлин 1 0.13
Бэлаша Михай 1 0.13
Паун Николае 1 0.13
Гонсалес Эдер 1 0.13
Фюлёп Иштван 0 0
Димитров Радослав 0 0
Асковски Стефан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамед Нассер 2 0.25
Флоря Даниэль 1 0.13
Шербан Андрей 1 0.13
Пассалья Хуан Пабло 1 0.13
Якоб Паул 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Бэлаша Михай 2 0
Паун Николае 2 0
Razvan Catalin Began 0 1
Cristiano Bergodi 0 1
Димитров Радослав 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 3 0
Шамед Нассер 2 0
Якоб Паул 2 0
Шербан Андрей 2 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Пициан Андрей 1 0
Дину Корнел 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
7
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
7
47%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 7 6 1 0 18 - 1 39
2. Сепси 8 6 1 1 16 - 4 39
3. Ботошани 8 5 0 3 14 - 9 38
4. УТА Арад 8 4 0 4 9 - 5 32
5. Университатя Крайова 7 4 2 1 11 - 4 31
6. Миовени 8 4 1 3 9 - 8 28
7. Киндия Тырговиште 8 1 2 5 5 - 8 23
8. Динамо Бухарест 8 4 1 3 13 - 10 22
9. Академика Клинчени 8 0 0 8 4 - 28 7
10. Газ-Метан Медиаш 8 1 0 7 6 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 5 0 0 15 - 3 35
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
3. Ботошани 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 5 4 0 1 9 - 2 32
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Университатя Крайова 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 3 24
2. Миовени 5 2 1 2 6 - 6 22
3. Динамо Бухарест 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
6. Ботошани 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Киндия Тырговиште 4 1 0 3 4 - 4 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Якоб Паул
  • 94'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 93'
    Adrian Ionita навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Cristian Cherchez
  • 93'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Офсайд
    92'
    Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште в офсайде
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Cristiano Bergodi удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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