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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 38'
ФКСБ
0'
11' Желтая карточка
Радунович Ристо
38'

Ход матча

11'
 
Радунович Ристо
38'
 
Стойка Янис
Коман Флоринел

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
ФКСБ
3.14
3.42
2.47
Все Коэффициенты
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
6
Скречу
Владимир
14
Крецу
Александру
22
Густаво
Важенин
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
9
Попеску
Октавиан
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
144.4%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

17.5%
12.5%
70%
7 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

12.5%
57.5%
30%
5 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

17.5%
25%
57.5%
7 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.5
Крецу Александру 3 0.38
Баярам Штефан 3 0.38
Иван Андрей 2 (1) 0.25
Густаво Важенин 2 0.25
Рогульич Анте 2 0.25
Бик Овидиу 1 0.13
Кольич Элвир 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Банку Никусор 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (3) 1
Олару Дариус 4 0.5
Попеску Октавиан 2 0.25
Кристя Юлиан 1 0.13
Эджума Малком 1 0.13
Стойка Янис 1 0.13
Думитер Андрей 1 0.13
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Крецу Александру 2 0
Густаво Важенин 2 0
Банку Никусор 2 0
Бик Овидиу 2 0
Маркович Йован 2 0
Баярам Штефан 2 0
Laurentiu Reghecampf 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Иван Андрей 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Коман Флоринел 2 0
Мамут Иван 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Anton Petrea 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
3
17%
4
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 5 1 2 15 - 5 54
2. ФКСБ 0:0 8 6 1 1 18 - 4 50
3. Университатя Крайова 0:0 8 6 1 1 17 - 5 46
4. Волунтари 8 2 1 5 6 - 12 31
5. Вииторул Констанца 8 1 2 5 3 - 12 29
6. Арджеш 8 1 0 7 3 - 24 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 0:0 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 0:0 4 3 1 0 7 - 2 37
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 4 0 2 2 1 - 8 2
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 4 1 0 3 1 - 9 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Университатя Крайова 0:0 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ЧФР Клуж 4 2 1 1 9 - 3 7
  • Первый тайм
  • 37'
    Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Стойка Янис
  • 37'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 45%, ФКСБ: 55%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    ФКСБ
    3.14
    3.42
    2.47
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    Университатя Крайова
    ФКСБ
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