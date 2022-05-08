Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

23' Хорошую попытку сделал Вэтэжелу Богдан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Отличные скиллы показывает Вэтэжелу Богдан , обводя своих соперников

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ФКСБ выполняет удар от ворот.

12' Матч возобновлен

12' Густаво Важенин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

11' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет ФКСБ

9' Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

7' Баярам Штефан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

4' ФКСБ выполняет удар от ворот.

3' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ФКСБ начинает с центра поля