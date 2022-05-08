Стадион: Ион Облеменко
0:0
Первый тайм: 38'
11' Желтая карточкаРадунович Ристо
Ход матча
11'
Владение мячом
2
Папп
Пол
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
144.4%
5 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
40 матчей
17.5%
12.5%
70%
7 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
12.5%
57.5%
30%
5 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
17.5%
25%
57.5%
7 побед 10 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.5
|Крецу Александру
|3
|0.38
|Баярам Штефан
|3
|0.38
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.25
|Густаво Важенин
|2
|0.25
|Рогульич Анте
|2
|0.25
|Бик Овидиу
|1
|0.13
|Кольич Элвир
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (3)
|1
|Олару Дариус
|4
|0.5
|Попеску Октавиан
|2
|0.25
|Кристя Юлиан
|1
|0.13
|Эджума Малком
|1
|0.13
|Стойка Янис
|1
|0.13
|Думитер Андрей
|1
|0.13
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
3
17%
4
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|0:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 4
|50
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|46
|4.
|Волунтари
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|29
|6.
|Арджеш
|8
|1
|0
|7
|3 - 24
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|0:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|37
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7