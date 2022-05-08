Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

46' Стойка Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет ФКСБ

44' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Octavian Popescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

40' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Octavian Popescu из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

32' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет ФКСБ

30' Банку Никусор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Octavian Popescu из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

23' Хорошую попытку сделал Вэтэжелу Богдан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Отличные скиллы показывает Вэтэжелу Богдан , обводя своих соперников

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ФКСБ выполняет удар от ворот.

12' Матч возобновлен

12' Густаво Важенин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

11' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет ФКСБ

9' Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Mirko Pigliacelli держит все под контролем

7' Баярам Штефан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

4' ФКСБ выполняет удар от ворот.

3' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ФКСБ начинает с центра поля