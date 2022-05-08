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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
11' Желтая карточка
Радунович Ристо
56' Желтая карточка
Густаво Важенин
0:1
86' Гол
Мамут Иван
90' Желтая карточка
Олару Дариус
90'+7
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
6
Скречу
Владимир
14
Крецу
Александру
22
Густаво
Важенин
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
9
Попеску
Октавиан
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
144.4%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

40 матчей

17.5%
12.5%
70%
7 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

12.5%
57.5%
30%
5 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

17.5%
25%
57.5%
7 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.5
Крецу Александру 3 0.38
Баярам Штефан 3 0.38
Иван Андрей 2 (1) 0.25
Густаво Важенин 2 0.25
Рогульич Анте 2 0.25
Бик Овидиу 1 0.13
Кольич Элвир 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Банку Никусор 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (3) 1
Олару Дариус 4 0.5
Попеску Октавиан 2 0.25
Кристя Юлиан 1 0.13
Мамут Иван 1 0.13
Эджума Малком 1 0.13
Стойка Янис 1 0.13
Думитер Андрей 1 0.13
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Густаво Важенин 3 0
Крецу Александру 2 0
Банку Никусор 2 0
Бик Овидиу 2 0
Маркович Йован 2 0
Баярам Штефан 2 0
Laurentiu Reghecampf 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Иван Андрей 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Коман Флоринел 2 0
Мамут Иван 2 0
Олару Дариус 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Георге Валентин 1 0
Anton Petrea 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
28%
5
26%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 5 1 2 15 - 5 54
2. ФКСБ 8 7 0 1 19 - 4 52
3. Университатя Крайова 8 6 0 2 17 - 6 45
4. Волунтари 8 2 1 5 6 - 12 31
5. Вииторул Констанца 8 1 2 5 3 - 12 29
6. Арджеш 8 1 0 7 3 - 24 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 3 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 4 0 2 2 1 - 8 2
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 4 1 0 3 1 - 9 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 4 4 0 0 9 - 2 12
5. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ЧФР Клуж 4 2 1 1 9 - 3 7
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 48%, ФКСБ: 52%.
  • Желтая карточка
    96'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Кольич Элвир нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 95'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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