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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Рапид Бухарест
1:2
Второй тайм: 66'
Университатя Крайова
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Bradley Diallo
13' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
1:1
44' Гол
Andrea Compagno
46' Желтая карточка
Молдован Хорациу
1:2
47' Пенальти
Andrea Compagno
54' Желтая карточка
Bradley Diallo
66' Желтая карточка
Andrea Compagno
66'

Ход матча

8'
Bradley Diallo
1:0
13'
 
Jeremy Huyghebaert
34'
 
Аким Влад
Radu Alexandru Negru
34'
 
Марке Франсуа
Сидибе Секу
44'
1:1
Andrea Compagno
(Бауса Хуан)
46'
Молдован Хорациу
 
47'
1:2
Andrea Compagno
49'
Мойсе Ромарио
Дандя Александру
 
54'
 
Bradley Diallo
58'
Ионицэ Александру II
Стахл Алберт
 
66'
 
Andrea Compagno

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
1.96
3.08
4.50
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
29
Стахл
Алберт
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
22
Сэпунару
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
17
Stefan
Panoiu
71
Войтуш
Якуб
10
Rares
Ilie
31
Robert
Dimitrie
Popa
3
Lorenzo
Paramatti
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
2
Radu
Alexandru
Negru
24
William
Baeten
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
33
Andrea
Compagno
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

18 матчей

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rares Ilie 4 0.5
Ионицэ Александру II 2 0.25
Войтуш Якуб 2 0.25
Мойсе Ромарио 2 0.25
Кырнац Николае 2 0.25
Мораис Жуниор II 1 0.13
Бэлан Адриан 1 0.13
Кяйт Маттиас 1 0.13
Antonio Sefer 1 0.13
Албу Кристиан 1 (1) 0.13
Дандя Александру 1 0.13
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.63
Бауса Хуан 2 0.25
Jeremy Huyghebaert 2 0.25
Ондан Терелл 1 0.13
Ковачич Доминик 1 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.13
William Baeten 1 0.13
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молдован Хорациу 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Кырнац Николае 1 0
Antonio Sefer 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bradley Diallo 2 2
Ондан Терелл 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Andrea Compagno 2 0
Марке Франсуа 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Аким Влад 1 0
Бауса Хуан 1 0
Constantin Albu 1 0
Сидибе Секу 1 0
Vlad Pop 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
22%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
5
45%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1:2 8 6 1 1 19 - 3 39
2. Сепси 8 6 1 1 16 - 4 39
3. Ботошани 8 5 0 3 14 - 9 38
4. Университатя Крайова 2:1 8 5 2 1 13 - 5 34
5. УТА Арад 8 4 0 4 9 - 5 32
6. Миовени 8 4 1 3 9 - 8 28
7. Киндия Тырговиште 8 1 2 5 5 - 8 23
8. Динамо Бухарест 8 4 1 3 13 - 10 22
9. Академика Клинчени 8 0 0 8 4 - 28 7
10. Газ-Метан Медиаш 8 1 0 7 6 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 5 0 0 15 - 3 35
2. Рапид Бухарест 1:2 5 4 0 1 16 - 3 32
3. Ботошани 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 5 4 0 1 9 - 2 32
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Университатя Крайова 2:1 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2:1 5 3 1 1 7 - 4 27
2. Миовени 5 2 1 2 6 - 6 22
3. Динамо Бухарест 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Рапид Бухарест 1:2 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
6. Ботошани 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Киндия Тырговиште 4 1 0 3 4 - 4 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 3 0 0 3 0 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    1.96
    3.08
    4.50
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    Университатя Крайова
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