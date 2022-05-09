  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Рапид Бухарест
2:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Bradley Diallo
13' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
1:1
44' Гол
Andrea Compagno
46' Желтая карточка
Молдован Хорациу
1:2
47' Пенальти
Andrea Compagno
54' Желтая карточка
Bradley Diallo
65' Желтая карточка
Andrea Compagno
71' Желтая карточка
Григоре Драгош
81' Желтая карточка
Robert Dimitrie Popa
87' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
2:2
90' Пенальти
Албу Кристиан
2:3
90' Гол
William Baeten
90'+7
31
Молдован
Хорациу
29
Стахл
Алберт
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
22
Сэпунару
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
17
Stefan
Panoiu
71
Войтуш
Якуб
10
Rares
Ilie
31
Robert
Dimitrie
Popa
3
Lorenzo
Paramatti
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
2
Radu
Alexandru
Negru
24
William
Baeten
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
33
Andrea
Compagno
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

18 матчей

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rares Ilie 4 0.5
Ионицэ Александру II 2 0.25
Войтуш Якуб 2 0.25
Албу Кристиан 2 (2) 0.25
Мойсе Ромарио 2 0.25
Кырнац Николае 2 0.25
Мораис Жуниор II 1 0.13
Бэлан Адриан 1 0.13
Кяйт Маттиас 1 0.13
Antonio Sefer 1 0.13
Дандя Александру 1 0.13
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.63
Бауса Хуан 2 0.25
William Baeten 2 0.25
Jeremy Huyghebaert 2 0.25
Ондан Терелл 1 0.13
Ковачич Доминик 1 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.13
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Григоре Драгош 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Кырнац Николае 1 0
Antonio Sefer 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bradley Diallo 2 2
Andrea Compagno 3 0
Ондан Терелл 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Robert Dimitrie Popa 2 0
Марке Франсуа 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Аким Влад 1 0
Бауса Хуан 1 0
Constantin Albu 1 0
Сидибе Секу 1 0
Vlad Pop 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
25%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
6
40%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 8 6 1 1 20 - 4 39
2. Сепси 8 6 1 1 16 - 4 39
3. Ботошани 8 5 0 3 14 - 9 38
4. Университатя Крайова 8 5 2 1 14 - 6 34
5. УТА Арад 8 4 0 4 9 - 5 32
6. Миовени 8 4 1 3 9 - 8 28
7. Киндия Тырговиште 8 1 2 5 5 - 8 23
8. Динамо Бухарест 8 4 1 3 13 - 10 22
9. Академика Клинчени 8 0 0 8 4 - 28 7
10. Газ-Метан Медиаш 8 1 0 7 6 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 5 0 0 15 - 3 35
2. Рапид Бухарест 5 4 0 1 17 - 4 32
3. Ботошани 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 5 4 0 1 9 - 2 32
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Университатя Крайова 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 8 - 5 27
2. Миовени 5 2 1 2 6 - 6 22
3. Динамо Бухарест 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
6. Ботошани 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Киндия Тырговиште 4 1 0 3 4 - 4 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 2:3 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     