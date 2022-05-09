Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

47' William Baeten выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Andrea Compagno забивает с правой ноги!

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

41' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Andrea Compagno наказан за толчок Horatiu Moldovan

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кяйт Маттиас из команды Рапид Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' William Baeten выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Robert Dimitrie Popa не дал случится голу! Rares Ilie должен был забивать, но Robert Dimitrie Popa сделал отличный сейв

20' Отличные скиллы показывает Rares Ilie , обводя своих соперников

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

18' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

17' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Andrea Compagno нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

16' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Жереми Хейгебарт получил желтую карточку от судьи

13' Судья свистит. Жереми Хейгебарт атаковал сзади соперника. Это Albert Stahl заработал своей команде штрафной

13' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

11' Stefan Panoiu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Bradley Diallo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Lorenzo Paramatti предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Отличные скиллы показывает Rares Ilie , обводя своих соперников

7' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру