Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
2:3
Конец матча
1:0
8' Гол в свои воротаBradley Diallo
13' Желтая карточкаJeremy Huyghebaert
1:1
44' ГолAndrea Compagno
46' Желтая карточкаМолдован Хорациу
1:2
47' ПенальтиAndrea Compagno
54' Желтая карточкаBradley Diallo
65' Желтая карточкаAndrea Compagno
71' Желтая карточкаГригоре Драгош
81' Желтая карточкаRobert Dimitrie Popa
87' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
2:2
90' ПенальтиАлбу Кристиан
2:3
90' ГолWilliam Baeten
Ход матча
8'
1:0
44'
1:1
46'
47'
1:2
54'
65'
71'
90'
2:2
90'
2:3
Владение мячом
29
Стахл
Алберт
14
Кяйт
Маттиас
71
Войтуш
Якуб
10
Rares
Ilie
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Стахл АлбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
10 Rares IlieНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
18 матчей
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rares Ilie
|4
|0.5
|Ионицэ Александру II
|2
|0.25
|Войтуш Якуб
|2
|0.25
|Албу Кристиан
|2 (2)
|0.25
|Мойсе Ромарио
|2
|0.25
|Кырнац Николае
|2
|0.25
|Мораис Жуниор II
|1
|0.13
|Бэлан Адриан
|1
|0.13
|Кяйт Маттиас
|1
|0.13
|Antonio Sefer
|1
|0.13
|Дандя Александру
|1
|0.13
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|5 (2)
|0.63
|Бауса Хуан
|2
|0.25
|William Baeten
|2
|0.25
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0.25
|Ондан Терелл
|1
|0.13
|Ковачич Доминик
|1
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.13
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Lorenzo Paramatti
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Григоре Драгош
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bradley Diallo
|2
|2
|Andrea Compagno
|3
|0
|Ондан Терелл
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Robert Dimitrie Popa
|2
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Constantin Albu
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Vlad Pop
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
25%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
6
40%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|39
|2.
|Сепси
|8
|6
|1
|1
|16 - 4
|39
|3.
|Ботошани
|8
|5
|0
|3
|14 - 9
|38
|4.
|Университатя Крайова
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|34
|5.
|УТА Арад
|8
|4
|0
|4
|9 - 5
|32
|6.
|Миовени
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|8
|1
|2
|5
|5 - 8
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|22
|9.
|Академика Клинчени
|8
|0
|0
|8
|4 - 28
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|1
|0
|7
|6 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|35
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|17 - 4
|32
|3.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|32
|4.
|УТА Арад
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|32
|5.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|20
|6.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|27
|2.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|4 - 22
|7
|6.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|1
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0