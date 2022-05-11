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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Факел
1:0
Второй тайм: 52'
КАМАЗ
0'
14' Желтая карточка
Максимов Максим
17' Желтая карточка
Янушковский Роман
1:0
37' Гол
Дашаев Аслан
52'
Факел
КАМАЗ

История личных встреч

Факел
КАМАЗ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
4:1
ПД
2:0
ФПД
3:1
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 21 (4) 0.58
Акбашев Роман 7 0.19
Аппаев Хызыр 7 0.19
Разборов Андрей 4 0.11
Мендель Андрей 3 0.08
Дашаев Аслан 2 0.06
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.19
Янушковский Роман 6 0.17
Воронин Евгений 5 0.14
Тесленко Егор 5 0.14
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 7 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 5 1
Дмитриев Олег 6 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Максимов Максим 5 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 10 1
Янушковский Роман 9 1
Аюкин Руслан 10 0
Тесленко Егор 9 0
Замалиев Наиль 6 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Воронин Евгений 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Бадртдинов Ильнур 3 0
Кириллов Юрий 2 0
Хомуха Иван 2 0
Садыков Булат 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Мамин Алексей 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
7
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
0
0%
3
43%
1-15
8
32%
1
14%
16-30
6
24%
2
29%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
14%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
9
32%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
29%
6
29%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
6
27%
3
15%
61-75
6
27%
4
20%
76-90

Забито

53
28
29 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 13
10 Не забивали 16
3
6%
6
21%
1-15
11
21%
2
7%
16-30
15
28%
5
18%
31-45
7
13%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
21%
6
21%
76-90

Пропущено

35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
10
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5
Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1
КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 36 19 14 3 62 - 34 71
3. Факел 1:0 Заявка 36 21 5 10 57 - 32 68
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ 0:1 Заявка 36 8 13 15 27 - 39 37
18. Металлург Липецк Заявка 36 9 5 22 28 - 66 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 1:0 Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ 0:1 Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 18 4 4 10 12 - 27 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 18 9 6 3 28 - 21 33
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел 1:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ 0:1 Заявка 17 2 7 8 7 - 18 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 54'
    Магаль забросил в штрафную, а Брызгалов неопасно послал мяч головой левее створа.
  • Желтая карточка
    53'
    "Факел" заработал штрафной впереди на правом фланге. Смирнов получил жёлтую карточку за то, что в подкате попал по ногам Файзуллину.
  • Фол, нарушение
    52'
    Против Максимова гости немного сфолили в центральной части поля.
  • 51'
    Низкая подача Акбашева прервана защитником "КАМАЗа".
  • 50'
    Мда, совсем застряла игра на правом фланге атаки "Факела". Пятый подряд аут.
  • 49'
    Продолжают хозяева получать право на ауты, которые вбрасывает Дашаев.
  • 48'
    Городовой выбил мяч на половину поля "КАМАЗа", где воронежцы заработали аут.
  • 47'
    Магаль на левом фланге наткнулся на соперника и потерял мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал.
  • Замена
    Две замены у "КАМАЗа": Лопатин вместо Янушковского и Свежов вместо Калугина, у которого было повреждение.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Минимально ведёт "Факел".
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Опасный момент
    45'
    Смирнов прошёл слева к лицевой и отдал низом Кириллову, у которого мяч сорвался с ноги, полетев значительно правее створа. А ведь реально опасно было.
  • 44'
    Воронин разыграл угловой, потом прострелил, и гостями был нанесён заблокированный удар.
  • Угловой
    44'
    Благодаря действиям Янушковского "КАМАЗ" исполнит корнер с правого края.
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    • 43'
      Городовой выносом от ворот отправил мяч за левую боковую линию.
    • Фол, нарушение
      42'
      Янушковский мелко сфолил впереди возле правого угла чужой штрафной.
    • 41'
      Команда из Воронежа контролировала мяч в центре поля, но всё закончилось безадресным забросом от Дашаева.
    • 40'
      Магаль навесил слева в штрафную, и мяч отскочил на другой фланг, откуда Дашаев прострелил в ноги игрока гостей.
    • 38'
      Игроки "Факела" отпраздновали взятие ворот вместе со своей скамейкой.
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Аслан Дашаев!
      Дмитриев подал угловой справа на дальнюю штангу, и Дашаев кивнул по мячу в сетку. Мамин коснулся, но это не помогло ему.
    • Угловой
      36'
      Файзуллин выполнил навес справа, и "Факел" получил право на корнер.
    • Фол, нарушение
      35'
      Аппаев пришёл на правый фланг и подтолкнул там своего оппонента в спину.
    • 34'
      "Факелоносцы" начинают позиционную атаку со своей половины, защитники делятся мячом друг с другом.
    • 33'
      Навес Аппаева с левого фланга прилетает в руки к Мамину.
    • 32'
      "КАМАЗ" несколько отвёл игру от своих ворот, в целом счёт 0:0 к данному моменту закономерен.
    • 31'
      Янушковский подыграл себе рукой в чужой штрафной, а судья, кажется, не увидел, но опасности воротам всё равно нет.
    • 30'
      Янушковский несколько раз перекрутился на поле после отбора от Дашаева, но потом довольно быстро поднялся.
    • 29'
      Дальний удар Дмитриева с левого полуфланга - Мамин эффектно прыгает, но мяч и так летит выше перекладины.
    • Травма, повреждение
      28'
      Воронин прихрамывает, однако помощь врачей ему вроде как не требуется.
    • 27'
      "КАМАЗ" перешёл через половину поля, но закрепиться там челнинцам было не суждено.
    • 26'
      Дашаев из очередного аута забросил мяч в штрафную, где Аппаев головой сделал скидку сопернику.
    • 26'
      Инициатива сейчас полностью у воронежцев, в отличие от начала матча.
    • 25'
      Дашаев вбросит аут в центре поля на правом фланге.
    • 24'
      Акбашев на этот раз выполнил подачу с корнера, и кто-то пробил головой скорее вдоль ворот, чем по направлению к створу.
    • Угловой
      23'
      Аппаев подцепил мяч в штрафной, но сместился слишком далеко влево, чтобы нанести удар, а прострелом заработал новый угловой.
    • 23'
      Дмитриев подал корнер на ближнюю штангу, ничего острого не получилось.
    • Угловой
      22'
      Подача Магаля с левого края, и выбивается мяч гостями на угловой.
    • 21'
      "Огнеопасные" активизировались в последние минуты, но дивидендов от этого у них пока нет.
    • 20'
      Попытка Дмитриева с дальней дистанции сразу же заблокирована.
    • Опасный момент
      20'
      Аппаев вырвался по центру один на один с вратарём, но не переиграл Мамина.
    • 19'
      Максимов навесил с правого фланга, но Аппаев в падении не дотянулся до мяча, как и Пальцев.
    • 18'
      "Факел" пока не проявляет своё превосходство в классе, хотя есть у воронежцев перспективные контратаки.
    • 17'
      Мамин легко поймал высокий заброс из глубины.
    • 17'
      Пообщались какое-то время главный арбитр, лайнсмен и футболисты обеих команд в узком кругу.
    • Желтая карточка
      16'
      Быстрое ответное предупреждение - наказан Янушковский за нарушение на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      15'
      Опять пострадал Калугин, он получает медицинскую помощь.
    • Желтая карточка
      14'
      Максимов тоже нанёс дальний удар, но уже после фола в атаке. Жёлтая карточка.
    • 14'
      Акбашев протащил мяч к штрафной, разразился ударом и попал в соперника.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мелкий фол в центре поля - Пальцев толкнул в спину Аппаева.
    • 11'
      Дашаев сделал кросс с правого фланга, но Аппаев не встретился с мячом головой на дальней штанге. 
    • 10'
      Подача гостей с правого края, несильный удар головой по воротам - и мяч в руках Городового.
    • 9'
      Видимо, дело в том, что челнинскому клубу очки требуются, чтобы не вылететь в ФНЛ-2.
    • 8'
      "КАМАЗ" неплохо смотрится в плане активности, хоть он играет в гостях у одного из фаворитов.
    • 7'
      Файзуллин в контратаке прошёл по правому полуфлангу и навесил к дальнему углу вратарской, где Аппаеву удался не удар с лёта, а короткая безадресная скидка.
    • 6'
      У Калугина сохраняются проблемы, сейчас он в центральном круге.
    • Травма, повреждение
      5'
      Калугин посидел на газоне после столкновения с Дашаевым.
    • 5'
      Акбашев навесил с корнера, мяч отскочил в створ в результате единоборства Дашаева и Калугина, а Мамин зафиксировал его в своих перчатках.
    • Угловой
      4'
      Аппаев прострелил слева в штрафную, заработал угловой.
    • 3'
      Навес челнинцев с правого края - Городовой чётко ловит мяч руками.
    • 2'
      Со стороны хозяев были две попытки прорвать оборону гостей разрезными передачами с флангов, и обе они оказались неудачными.
    • 1'
      "Факел" в белых футболках и синих трусах, а "КАМАЗ" в комбинированной сине-чёрной расцветке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток.
    • До матча
    • Всем привет! В предпоследнем туре ФНЛ сыграют воронежский "Факел" и челнинский "КАМАЗ". Текстовый онлайн этого матча проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 118
    Факел 91.5% (108)
    X 7.6% (9)
    КАМАЗ 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    КАМАЗ
    1.54
    8.04
    7.40
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    Где смотреть матч Факел 1:0 КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Факел 1:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Факел
    91.5% (108)
    Ничья
    7.6% (9)
    КАМАЗ
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (28)
    Меньше
    74.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    32.41% (35)
    Нет
    67.59% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Факел
    31.4% (37)
    2:0 Факел
    28.8% (34)
    2:1 Факел
    18.6% (22)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    3:1 Факел
    3.4% (4)
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    КАМАЗ
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