14' Желтая карточкаМаксимов Максим
17' Желтая карточкаЯнушковский Роман
1:0
37' ГолДашаев Аслан
Ход матча
14'
37'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Факел
КАМАЗ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|21 (4)
|0.58
|Акбашев Роман
|7
|0.19
|Аппаев Хызыр
|7
|0.19
|Разборов Андрей
|4
|0.11
|Мендель Андрей
|3
|0.08
|Дашаев Аслан
|2
|0.06
|Шаваев Алихан
|2
|0.06
|Черов Василий
|2
|0.06
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.19
|Янушковский Роман
|6
|0.17
|Воронин Евгений
|5
|0.14
|Тесленко Егор
|5
|0.14
|Морозов Сергей
|2
|0.06
|Бевеев Мингиян
|1
|0.03
|Аюкин Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|10
|0
|Пейчинович Неманья
|7
|1
|Магаль Руслан
|7
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|0
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Шаваев Алихан
|5
|1
|Дмитриев Олег
|6
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Максимов Максим
|5
|0
|Брызгалов Сергей
|3
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|12
|1
|Калугин Олег
|10
|1
|Янушковский Роман
|9
|1
|Аюкин Руслан
|10
|0
|Тесленко Егор
|9
|0
|Замалиев Наиль
|6
|1
|Куликов Александр
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|7
|0
|Воронин Евгений
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|3
|0
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0
|Кириллов Юрий
|2
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Садыков Булат
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
|Daniil Arzhevitin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
7
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
0
0%
3
43%
1-15
8
32%
1
14%
16-30
6
24%
2
29%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
14%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Забито
28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
9
32%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
29%
6
29%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
6
27%
3
15%
61-75
6
27%
4
20%
76-90
Забито
53
28
29 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 13
10 Не забивали 16
3
6%
6
21%
1-15
11
21%
2
7%
16-30
15
28%
5
18%
31-45
7
13%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
21%
6
21%
76-90
Пропущено
35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
10
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5
Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1
КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|62 - 34
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|14
|3
|62 - 34
|71
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|36
|21
|5
|10
|57 - 32
|68
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|44 - 42
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|43 - 46
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|36
|8
|13
|15
|27 - 39
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|28 - 66
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|1:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|28 - 21
|33
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|7 - 18
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Факел 1:0 КАМАЗ
Исход игры
Факел
91.5% (108)
Ничья
7.6% (9)
КАМАЗ
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (28)
Меньше
74.07% (80)
Обе команды забьют
Да
32.41% (35)
Нет
67.59% (73)
Популярный счёт
1:0 Факел
31.4% (37)
2:0 Факел
28.8% (34)
2:1 Факел
18.6% (22)
1:1 Ничья
6.8% (8)
3:1 Факел
3.4% (4)
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