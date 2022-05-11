Городовой выбил мяч на половину поля "КАМАЗа", где воронежцы заработали аут.

Продолжают хозяева получать право на ауты, которые вбрасывает Дашаев.

Мда, совсем застряла игра на правом фланге атаки "Факела". Пятый подряд аут.

Против Максимова гости немного сфолили в центральной части поля.

"Факел" заработал штрафной впереди на правом фланге. Смирнов получил жёлтую карточку за то, что в подкате попал по ногам Файзуллину.

Магаль забросил в штрафную, а Брызгалов неопасно послал мяч головой левее створа.

Две замены у "КАМАЗа": Лопатин вместо Янушковского и Свежов вместо Калугина, у которого было повреждение.

Магаль на левом фланге наткнулся на соперника и потерял мяч.

Воронин разыграл угловой, потом прострелил, и гостями был нанесён заблокированный удар.

Смирнов прошёл слева к лицевой и отдал низом Кириллову, у которого мяч сорвался с ноги, полетев значительно правее створа. А ведь реально опасно было.

Навес Аппаева с левого фланга прилетает в руки к Мамину.

"Факелоносцы" начинают позиционную атаку со своей половины, защитники делятся мячом друг с другом.

Аппаев пришёл на правый фланг и подтолкнул там своего оппонента в спину.

Файзуллин выполнил навес справа, и "Факел" получил право на корнер.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Аслан Дашаев! Дмитриев подал угловой справа на дальнюю штангу, и Дашаев кивнул по мячу в сетку. Мамин коснулся, но это не помогло ему.

Игроки "Факела" отпраздновали взятие ворот вместе со своей скамейкой.

Магаль навесил слева в штрафную, и мяч отскочил на другой фланг, откуда Дашаев прострелил в ноги игрока гостей.

Команда из Воронежа контролировала мяч в центре поля, но всё закончилось безадресным забросом от Дашаева.

Городовой выносом от ворот отправил мяч за левую боковую линию.

32' "КАМАЗ" несколько отвёл игру от своих ворот, в целом счёт 0:0 к данному моменту закономерен.

31' Янушковский подыграл себе рукой в чужой штрафной, а судья, кажется, не увидел, но опасности воротам всё равно нет.

30' Янушковский несколько раз перекрутился на поле после отбора от Дашаева, но потом довольно быстро поднялся.

29' Дальний удар Дмитриева с левого полуфланга - Мамин эффектно прыгает, но мяч и так летит выше перекладины.

28' Воронин прихрамывает, однако помощь врачей ему вроде как не требуется.

27' "КАМАЗ" перешёл через половину поля, но закрепиться там челнинцам было не суждено.

26' Дашаев из очередного аута забросил мяч в штрафную, где Аппаев головой сделал скидку сопернику.

26' Инициатива сейчас полностью у воронежцев, в отличие от начала матча.

25' Дашаев вбросит аут в центре поля на правом фланге.

24' Акбашев на этот раз выполнил подачу с корнера, и кто-то пробил головой скорее вдоль ворот, чем по направлению к створу.

23' Аппаев подцепил мяч в штрафной, но сместился слишком далеко влево, чтобы нанести удар, а прострелом заработал новый угловой.

23' Дмитриев подал корнер на ближнюю штангу, ничего острого не получилось.

22' Подача Магаля с левого края, и выбивается мяч гостями на угловой.

21' "Огнеопасные" активизировались в последние минуты, но дивидендов от этого у них пока нет.

20' Попытка Дмитриева с дальней дистанции сразу же заблокирована.

20' Аппаев вырвался по центру один на один с вратарём, но не переиграл Мамина.

19' Максимов навесил с правого фланга, но Аппаев в падении не дотянулся до мяча, как и Пальцев.

18' "Факел" пока не проявляет своё превосходство в классе, хотя есть у воронежцев перспективные контратаки.

17' Мамин легко поймал высокий заброс из глубины.

17' Пообщались какое-то время главный арбитр, лайнсмен и футболисты обеих команд в узком кругу.

16' Быстрое ответное предупреждение - наказан Янушковский за нарушение на чужой половине поля.

15' Опять пострадал Калугин, он получает медицинскую помощь.

14' Максимов тоже нанёс дальний удар, но уже после фола в атаке. Жёлтая карточка.

14' Акбашев протащил мяч к штрафной, разразился ударом и попал в соперника.

12' Мелкий фол в центре поля - Пальцев толкнул в спину Аппаева.

11' Дашаев сделал кросс с правого фланга, но Аппаев не встретился с мячом головой на дальней штанге.

10' Подача гостей с правого края, несильный удар головой по воротам - и мяч в руках Городового.

9' Видимо, дело в том, что челнинскому клубу очки требуются, чтобы не вылететь в ФНЛ-2.

8' "КАМАЗ" неплохо смотрится в плане активности, хоть он играет в гостях у одного из фаворитов.

7' Файзуллин в контратаке прошёл по правому полуфлангу и навесил к дальнему углу вратарской, где Аппаеву удался не удар с лёта, а короткая безадресная скидка.

6' У Калугина сохраняются проблемы, сейчас он в центральном круге.

5' Калугин посидел на газоне после столкновения с Дашаевым.

5' Акбашев навесил с корнера, мяч отскочил в створ в результате единоборства Дашаева и Калугина, а Мамин зафиксировал его в своих перчатках.

4' Аппаев прострелил слева в штрафную, заработал угловой.

3' Навес челнинцев с правого края - Городовой чётко ловит мяч руками.

2' Со стороны хозяев были две попытки прорвать оборону гостей разрезными передачами с флангов, и обе они оказались неудачными.

1' "Факел" в белых футболках и синих трусах, а "КАМАЗ" в комбинированной сине-чёрной расцветке.