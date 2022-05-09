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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Факел
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 38
Факел 84.2% (32)
X 15.8% (6)
КАМАЗ 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
КАМАЗ
1.39
4.40
8.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
КАМАЗ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
4:1
ПД
2:0
ФПД
3:1
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 21 (4) 0.6
Акбашев Роман 7 0.2
Аппаев Хызыр 7 0.2
Разборов Андрей 4 0.11
Мендель Андрей 3 0.09
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.2
Янушковский Роман 6 0.17
Воронин Евгений 5 0.14
Тесленко Егор 5 0.14
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 7 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 5 1
Дмитриев Олег 6 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Максимов Максим 4 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 10 1
Аюкин Руслан 10 0
Янушковский Роман 8 1
Тесленко Егор 9 0
Замалиев Наиль 6 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Воронин Евгений 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Бадртдинов Ильнур 3 0
Кириллов Юрий 2 0
Хомуха Иван 2 0
Садыков Булат 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Мамин Алексей 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
7
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
0
0%
3
43%
1-15
8
32%
1
14%
16-30
6
24%
2
29%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
14%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
9
32%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
8
29%
6
29%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
6
27%
3
15%
61-75
6
27%
4
20%
76-90

Забито

53
28
29 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 13
10 Не забивали 16
3
6%
6
21%
1-15
11
21%
2
7%
16-30
15
28%
5
18%
31-45
7
13%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
21%
6
21%
76-90

Пропущено

35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
10
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5
Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1
КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 35 18 14 3 59 - 33 68
3. Факел Заявка 35 20 5 10 56 - 32 65
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 35 8 13 14 27 - 38 37
18. Металлург Липецк Заявка 35 9 5 21 27 - 63 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
2. Факел Заявка 18 13 3 2 28 - 10 42
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 15 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Факел 84.2% (32)
    X 15.8% (6)
    КАМАЗ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    КАМАЗ
    1.39
    4.40
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Факел - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - КАМАЗ

    Исход игры
    Факел
    84.2% (32)
    Ничья
    15.8% (6)
    КАМАЗ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.42% (7)
    Меньше
    81.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Факел
    36.8% (14)
    1:0 Факел
    28.9% (11)
    2:1 Факел
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
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    КАМАЗ
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