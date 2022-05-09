- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Долгов ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Завезён ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Машнин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
История личных встреч
Металлург Липецк
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арустамян Артур
|9
|0.26
|Кутьин Александр
|4 (2)
|0.11
|Войдель Роман
|2
|0.06
|Ахвледиани Руслан
|2
|0.06
|Бабаев Владлен
|2
|0.06
|Овчинников Андрей
|1
|0.03
|Шаповалов Руслан
|1
|0.03
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Сазонов Максим
|1
|0.03
|Никитенков Алексей
|1
|0.03
|Иваньков Александр
|1
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.4
|Калмыков Амур
|13
|0.37
|Лебеденко Игорь
|8
|0.23
|Лаптев Денис
|5
|0.14
|Шумских Алексей
|4
|0.11
|Темников Иван
|3
|0.09
|Померко Алексей
|3
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Карточки
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войдель Роман
|12
|0
|Киселёв Геннадий
|12
|0
|Овчинников Андрей
|10
|0
|Редькович Дмитрий
|7
|0
|Поярков Денис
|5
|1
|Кутьин Александр
|5
|0
|Арустамян Артур
|5
|0
|Шаповалов Руслан
|4
|0
|Баульчев Илья
|4
|0
|Яковлев Михаил
|4
|0
|Сазонов Максим
|4
|0
|Карпов Максим
|3
|0
|Завезён Юрий
|3
|0
|Dmitri Sukharev
|3
|0
|Фролов Евгений II
|2
|0
|Титов Константин
|2
|0
|Никитенков Алексей
|2
|0
|Кобзев Александр
|1
|0
|Ахвледиани Руслан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
|Иканович Давид
|1
|0
|Визнович Илья
|1
|0
|Великородный Дмитрий
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Иваньков Александр
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Рязанцев Александр
|4
|1
|Калмыков Амур
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Лаптев Денис
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
8
32%
61-75
2
18%
2
8%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
21%
4
20%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
29%
29%
5
25%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Забито
16
34
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
2
13%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
7
44%
5
15%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
19%
9
26%
61-75
4
25%
6
18%
76-90
Пропущено
39
13
22 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
13%
2
15%
1-15
12
31%
2
15%
16-30
5
13%
2
15%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
4
10%
3
23%
61-75
8
21%
3
23%
76-90
Забито
27
59
14 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 21
18 Не забивали 6
2
7%
5
8%
1-15
1
4%
12
20%
16-30
11
41%
11
19%
31-45
1
4%
6
10%
46-60
6
22%
17
29%
61-75
6
22%
8
14%
76-90
Пропущено
63
33
37 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 15
24 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
10
16%
6
18%
1-15
15
24%
5
15%
16-30
12
19%
7
21%
31-45
8
13%
3
9%
46-60
7
11%
6
18%
61-75
11
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|62 - 34
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|35
|18
|14
|3
|59 - 33
|68
|3.
|Факел
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|56 - 32
|65
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|44 - 42
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|43 - 46
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|27 - 38
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|27 - 63
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|2.
|Факел
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|28 - 10
|42
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Металлург Липецк - Торпедо Москва
Исход игры
Металлург Липецк
7.3% (3)
Ничья
12.2% (5)
Торпедо Москва
80.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
51.28% (20)
Нет
48.72% (19)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.6% (15)
0:2 Торпедо Москва
22% (9)
0:1 Торпедо Москва
14.6% (6)
1:1 Ничья
9.8% (4)
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