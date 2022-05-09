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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Металлург Липецк
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 41
Металлург Липецк 7.3% (3)
X 12.2% (5)
Торпедо Москва 80.5% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Металлург Липецк
Ничья
Торпедо Москва
7.10
6.35
3.93
Все Коэффициенты
Металлург Липецк
Торпедо Москва

История личных встреч

Металлург Липецк
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ФПД
7:1
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
0:0
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
2:1
ВДЗЦ
1:0
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
0:1
ВДЗЦ
0:0
ВДЗЦ
2:0
ВДЗЦ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 9 0.26
Кутьин Александр 4 (2) 0.11
Войдель Роман 2 0.06
Ахвледиани Руслан 2 0.06
Бабаев Владлен 2 0.06
Овчинников Андрей 1 0.03
Шаповалов Руслан 1 0.03
Завезён Юрий 1 0.03
Сазонов Максим 1 0.03
Никитенков Алексей 1 0.03
Иваньков Александр 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.4
Калмыков Амур 13 0.37
Лебеденко Игорь 8 0.23
Лаптев Денис 5 0.14
Шумских Алексей 4 0.11
Темников Иван 3 0.09
Померко Алексей 3 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 12 0
Киселёв Геннадий 12 0
Овчинников Андрей 10 0
Редькович Дмитрий 7 0
Поярков Денис 5 1
Кутьин Александр 5 0
Арустамян Артур 5 0
Шаповалов Руслан 4 0
Баульчев Илья 4 0
Яковлев Михаил 4 0
Сазонов Максим 4 0
Карпов Максим 3 0
Завезён Юрий 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Кобзев Александр 1 0
Ахвледиани Руслан 1 0
Долгов Павел 1 0
Поликутин Илья 1 0
Иканович Давид 1 0
Визнович Илья 1 0
Великородный Дмитрий 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Иваньков Александр 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Рязанцев Александр 4 1
Калмыков Амур 4 1
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Полубояринов Данил 3 0
Прошкин Егор 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Лаптев Денис 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
1
9%
6
24%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
8
32%
61-75
2
18%
2
8%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
21%
4
20%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
29%
29%
5
25%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Забито

16
34
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
2
13%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
7
44%
5
15%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
19%
9
26%
61-75
4
25%
6
18%
76-90

Пропущено

39
13
22 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
13%
2
15%
1-15
12
31%
2
15%
16-30
5
13%
2
15%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
4
10%
3
23%
61-75
8
21%
3
23%
76-90

Забито

27
59
14 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 21
18 Не забивали 6
2
7%
5
8%
1-15
1
4%
12
20%
16-30
11
41%
11
19%
31-45
1
4%
6
10%
46-60
6
22%
17
29%
61-75
6
22%
8
14%
76-90

Пропущено

63
33
37 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 15
24 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
10
16%
6
18%
1-15
15
24%
5
15%
16-30
12
19%
7
21%
31-45
8
13%
3
9%
46-60
7
11%
6
18%
61-75
11
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0
Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0
Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 35 18 14 3 59 - 33 68
3. Факел Заявка 35 20 5 10 56 - 32 65
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 35 8 13 14 27 - 38 37
18. Металлург Липецк Заявка 35 9 5 21 27 - 63 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
2. Факел Заявка 18 13 3 2 28 - 10 42
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Металлург Липецк 7.3% (3)
    X 12.2% (5)
    Торпедо Москва 80.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Металлург Липецк
    Ничья
    Торпедо Москва
    7.10
    6.35
    3.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлург Липецк - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Металлург Липецк - Торпедо Москва

    Исход игры
    Металлург Липецк
    7.3% (3)
    Ничья
    12.2% (5)
    Торпедо Москва
    80.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    36.6% (15)
    0:2 Торпедо Москва
    22% (9)
    0:1 Торпедо Москва
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
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    Металлург Липецк
    Торпедо Москва
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