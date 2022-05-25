16' Желтая карточкаДатоло Хесус
34' Желтая карточкаGregorio Tanco
1:0
37' ПенальтиMarcos Leonardo
1:1
45' ГолДоминго Николас
54' Вторая желтая карточкаДатоло Хесус
61' Вторая желтая карточкаGregorio Tanco
79' Желтая карточкаLucas Barbosa
90' Желтая карточкаEmanuel Coronel
Ход матча
16'
34'
37'
1:0
45'
1:1
54'
61'
79'
80'
90'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
12
Rwan
Seco
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
-
12 Rwan SecoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ауро АльвароЗащитник
-
40 БруниньоЗащитник
-
15 Bryan AnguloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Kaiky
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Сантос
Банфилд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0
Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0