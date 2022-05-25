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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 3907
Одд
0:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
16' Гол
Айер Кинин
45' Желтая карточка
Валлем Конрад
55' Желтая карточка
Jesper Taaje
55' Желтая карточка
Сингх Хармет
69' Желтая карточка
Офкир Мохамед
90' Желтая карточка
Гуссиос Сиверт
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Айер Кинин
(Ian Smeulers)
45'
Валлем Конрад
 
46'
Леуритсен Тобиас
Abel William Stensrud
 
55'
 
Jesper Taaje
55'
 
Сингх Хармет
59'
 
Ордагич Амер
Сингх Хармет
68'
Рууд Эспен
Ролантссон Гилли
 
69'
 
Офкир Мохамед
73'
Йоргенсен Филип
Овусу Соломон
 
76'
 
Сёдлунн Андре
Ньенету Франклин
76'
 
Youseff Chaib
Офкир Мохамед
83'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 
88'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
88'
 
Маркманруд Ларс
Слёрдаль Филип
90'
 
Гуссиос Сиверт

Статистика матча

  • 24 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
15
Ингебритсен
Микаэль
22
Abel
William
Stensrud
8
Евтович
Милан
1
Стуревик
Якоб
3
Янсен
Квинт
15
Jesper
Taaje
21
Слёрдаль
Филип
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Одд
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Одд
Саннефьёрд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
Т
0:0
Т
2:3
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
1:2
К
1:1
Т
1:1
Т
5:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
4:3
Т
0:1

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Валлем Конрад получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Айер Кинин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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