Стадион: Скагерак Арена Зрители: 3907
0:1
Конец матча
0:1
16' ГолАйер Кинин
45' Желтая карточкаВаллем Конрад
55' Желтая карточкаJesper Taaje
55' Желтая карточкаСингх Хармет
69' Желтая карточкаОфкир Мохамед
90' Желтая карточкаГуссиос Сиверт
Ход матча
16'
0:1
45'
55'
55'
69'
90'
Статистика матча
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24 Удары по воротам 4
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3 Удары в створ 2
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8 Угловые 2
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0 Офсайды 0
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3 Нарушения правил 8
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1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
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23 Айер КининПолузащитник
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24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
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19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Одд
Саннефьёрд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1