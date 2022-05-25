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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Будё-Глимт
2:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
4' Гол
Пеллегрино Амаль
2:0
29' Гол
Мо Бреде
2:1
36' Гол
Хове Йохан
56' Желтая карточка
Хаген Элиас
2:2
82' Гол
Фрайдей Фред
90'+5

Ход матча

4'
Пеллегрино Амаль
(Хаген Элиас)
1:0
29'
Мо Бреде
(Хаген Элиас)
2:0
36'
2:1
Хове Йохан
(Сальвесен Ларс-Йорген)
56'
Хаген Элиас
 
61'
 
Гулликсен Тобиас
Энерсен Оле
71'
 
Токстад Кристоффер
Стеневик Халлдор
71'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
Гуннарссон Никлас
75'
 
Фрайдей Фред
Сальвесен Ларс-Йорген
81'
Joel Mvuka
Сёрли Сондре
 
82'
2:2
Фрайдей Фред
(Хове Йохан)
88'
Кумсан Джилберт
Пеллегрино Амаль
 
88'
Бонифасе Виктор
Эспейор Рунар
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
2
Лейфссон
Ари
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
84
Энерсен
Оле
Будё-Глимт
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Стрёмсгодсет

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
7:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
0:5
Т
1:3
Т
2:0
ТМК
0:5
Т
4:0
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:5
Т
0:4
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:2

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Хове Йохан бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мо Бреде бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
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