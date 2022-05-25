Стадион: Аспмира Стадион
2:2
Конец матча
1:0
4' ГолПеллегрино Амаль
2:0
29' ГолМо Бреде
2:1
36' ГолХове Йохан
56' Желтая карточкаХаген Элиас
2:2
82' ГолФрайдей Фред
Ход матча
4'
1:0
29'
2:0
36'
56'
82'
2:2
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1