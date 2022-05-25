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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 8543
Викинг
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
10' Гол
Сандберг Никлас
1:1
64' Гол в свои ворота
Брекало Давид
84' Желтая карточка
Дашкевич Эдуард
89' Желтая карточка
Бьёрсхоль Сондре
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
15
Сандберг
Никлас
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
96
Ахен
Николас
4
Амин
Нури
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
5
Данн-Джонсон
Джулиан
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
77
Яковенко
Юрий
9
Jonas
Enkerud
Викинг
4-3-3
Хам-Кам
5-3-2

История личных встреч

Викинг
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
2:0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Данн-Джонсон Джулиан уходит с поля. Vetle Skjaervik выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сандберг Никлас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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