Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 8543
1:0
10' ГолСандберг Никлас
1:1
64' Гол в свои воротаБрекало Давид
84' Желтая карточкаДашкевич Эдуард
89' Желтая карточкаБьёрсхоль Сондре
Ход матча
10'
1:0
64'
1:1
84'
89'
Статистика матча
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6 Удары по воротам 4
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3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
6 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Викинг
Хам-Кам
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1