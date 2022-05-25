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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 4429
Олесунн
2:1
Конец матча
Дьерв
0'
31' Желтая карточка
Лима Эриксон
0:1
65' Гол
Бренден Эрик
1:1
78' Гол
Нордли Симен Болькан
79' Желтая карточка
Угланн Микаэль
2:1
80' Гол
Дубвик Исак
87' Желтая карточка
Кольскоген Оле
90'+6

Ход матча

31'
Лима Эриксон
 
46'
Nikolai Soeyset Hopland
Torbjoern Kallevaag
 
65'
0:1
Бренден Эрик
(Симсир Араль)
72'
 
Угланн Микаэль
Симсир Араль
72'
 
Антви Родни
Диалло Амаду
78'
Нордли Симен Болькан
1:1
79'
 
Угланн Микаэль
80'
Бармен Кристоффер
Лима Эриксон
 
80'
Аммитцбёлль Александр
Kristoffer Oedemarksbakken
 
80'
Simen Rafn
Голубович Петар
 
80'
Дубвик Исак
(Нордли Симен Болькан)
2:1
84'
Мое Еппе
Нордли Симен Болькан
 
87'
 
Кольскоген Оле
89'
 
Kristian Sirum Novak
Кольскоген Оле
89'
 
Erik Sandberg
Вихманн Матиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
30
Андерсен
Александр
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
8
Хауген
Фредрик
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Нордли
Симен
Болькан
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Хеуген
Сигурд
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
Олесунн
4-2-3-1
Дьерв
4-5-1

История личных встреч

Олесунн
Дьерв

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:3

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Лима Эриксон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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