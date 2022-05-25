Стадион: Колор Лайн Зрители: 4429
31' Желтая карточкаЛима Эриксон
0:1
65' ГолБренден Эрик
1:1
78' ГолНордли Симен Болькан
79' Желтая карточкаУгланн Микаэль
2:1
80' ГолДубвик Исак
87' Желтая карточкаКольскоген Оле
Ход матча
31'
65'
0:1
78'
79'
80'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Дубвик
Исак
15
Бренден
Эрик
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Антви РодниНападающий
-
23 Thomas Ness2
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Олесунн
Дьерв
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2