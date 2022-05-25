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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Лиллестрём
2:0
Второй тайм: 81'
Волеренга
0'
1:0
63' Гол
Петтерссон Том
68' Желтая карточка
Хольм Один Тьяго
2:0
80' Гол
Гарнас Эспен
81'

Ход матча

46'
 
Странд Петтер
Taofeek Ismaheel
63'
Петтерссон Том
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
66'
 
Кьяртанссон Видар
Ятта Сиди
66'
 
Кристенсен Тобиас
Олдруп-Йенсен Фредрик
66'
 
Хольм Один Тьяго
Бьёрдаль Хенрик
68'
 
Хольм Один Тьяго
70'
Хольст Фредерик
Кнудсен Магнус
 
80'
Гарнас Эспен
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Волеренга
3.46
5.73
4.06
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Сахрауи
Осам
26
Доннум
Арон
19
Ятта
Сиди
18
Taofeek
Ismaheel
Лиллестрём
3-4-2-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Волеренга

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:2
Т
0:0
Т
0:3
ТМК
4:4
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
ТМС
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
ТМС
0:0
Т
2:1
Т
1:4
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
0:3

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Волеренга
3.46
5.73
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:0 Волеренга онлайн

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