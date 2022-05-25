Стадион: Аараасен Зрители: 10527
2:0
Конец матча
0'
1:0
63' ГолПеттерссон Том
68' Желтая карточкаХольм Один Тьяго
2:0
80' ГолГарнас Эспен
84' Желтая карточкаЖута Леонард
90'+6
Ход матча
63'
68'
80'
2:0
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
26 Доннум АронНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Лиллестрём
Волеренга
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2