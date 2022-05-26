0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаJeison Mina
24' Желтая карточкаEmiliano Garcia1
57' Желтая карточкаMatias Fracchia
76' Желтая карточкаАймар Дарио
81' Желтая карточкаJonathan Perlaza
83' Желтая карточкаПенилья Кристиан
90'+7
Ход матча
23'
24'
57'
76'
81'
83'
16
Bruno
Veglio
14
Аймар
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Bruno VeglioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Kevin Rolon
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Carreno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Аймар ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диас ДамианНападающий
-
19 Nixon Molina
-
-
-
-
22 Leonai
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
История личных встреч
Монтевидео Уондерерс
Барселона Гуаякиль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Серрито - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 1:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0
Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аукас - Барселона Гуаякиль 2:1 Метрополитанос - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1
Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:4 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1