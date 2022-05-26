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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Монтевидео Уондерерс
0:0
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
23' Желтая карточка
Jeison Mina
24' Желтая карточка
Emiliano Garcia1
57' Желтая карточка
Matias Fracchia
76' Желтая карточка
Аймар Дарио
81' Желтая карточка
Jonathan Perlaza
83' Желтая карточка
Пенилья Кристиан
90'+7
1
Сильвейра
Мауро
4
Juan
Acosta
15
Matias
Fracchia
3
Jonathan
Laserda
23
Emiliano
Garcia1
27
Emiliano
Vidart
16
Bruno
Veglio
11
Agustin
Santurio
10
Nicolas
Quagliata
25
Nicolas
Ferreira
9
Mauro
Menzdez
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
2
Jeison
Mina
14
Аймар
Дарио
27
Карселен
Майкл
18
Adonis
Preciado
20
Bruno
Pinatares
16
Erick
Castillo
17
Пенилья
Кристиан
15
Jonathan
Perlaza
11
Гарсес
Карлос
Монтевидео Уондерерс
Барселона Гуаякиль

История личных встреч

Монтевидео Уондерерс
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
4:2

Результаты последних матчей

Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Серрито - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 1:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0
Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аукас - Барселона Гуаякиль 2:1 Метрополитанос - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1
Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:4 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      24'
      Emiliano Garcia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Jeison Mina получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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