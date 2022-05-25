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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Ланус
0:0
Перерыв
Метрополитанос
0'
7' Желтая карточка
Leminger Bolivar

Ход матча

7'
 
Leminger Bolivar
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Метрополитанос
1.24
8.00
17.00
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
27
Angel
Gonzalez
II
8
Валери
Диего
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Tito
Rojas
3
Leminger
Bolivar
18
Facundo
Moreira
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
6
Sebastian
Yabur
29
Jefre
Vargas
7
Carlos
Sosa
I
50
Carlos
Cermeno
19
Luis
Annese
21
Charlis
Ortiz
Ланус
Метрополитанос

История личных встреч

Ланус
Метрополитанос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Метрополитанос - Арагуа 1:1 Метрополитанос - Барселона Гуаякиль 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Тачира 1:1
Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Nestor Cova получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Leminger Bolivar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Метрополитанос
1.24
8.00
17.00
Все Коэффициенты
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