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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Ланус
1:0
Конец матча
Метрополитанос
0'
7' Желтая карточка
Leminger Bolivar
47' Желтая карточка
Luis Annese
1:0
51' Гол
Брагьери Диего
59' Вторая желтая карточка
Leminger Bolivar
87' Желтая карточка
Braian Aguirre
88' Желтая карточка
Steven Pabon
90' Желтая карточка
Jean Fuentes
90'+5
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
27
Angel
Gonzalez
II
8
Валери
Диего
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Tito
Rojas
3
Leminger
Bolivar
18
Facundo
Moreira
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
6
Sebastian
Yabur
29
Jefre
Vargas
7
Carlos
Sosa
I
50
Carlos
Cermeno
19
Luis
Annese
21
Charlis
Ortiz
Ланус
Метрополитанос

История личных встреч

Ланус
Метрополитанос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Метрополитанос - Арагуа 1:1 Метрополитанос - Барселона Гуаякиль 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Тачира 1:1
Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Jean Fuentes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Steven Pabon получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Брайан Агирре получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Nestor Cova уходит с поля. Steven Pabon выходит вместо него
  • 82'
    Carlos Cermeno уходит с поля. Ирвин Антон выходит вместо него
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    • 59'
      Leminger Bolivar получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Брагьери Диего бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Luis Annese получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Nestor Cova получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Leminger Bolivar получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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