1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаLeminger Bolivar
47' Желтая карточкаLuis Annese
1:0
51' ГолБрагьери Диего
59' Вторая желтая карточкаLeminger Bolivar
87' Желтая карточкаBraian Aguirre
88' Желтая карточкаSteven Pabon
90' Желтая карточкаJean Fuentes
90'+5
Ход матча
47'
51'
1:0
59'
87'
88'
90'
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
29
Jefre
Vargas
19
Luis
Annese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jean FuentesЗащитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Полузащитник
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezНападающий
- Нападающий
-
22 Geykel Parra
-
-
16 Irwin Anton
-
-
23 Carlos Diaz
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
История личных встреч
Ланус
Метрополитанос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Метрополитанос - Арагуа 1:1 Метрополитанос - Барселона Гуаякиль 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Тачира 1:1
Метрополитанос - Монтевидео Уондерерс 0:1 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0