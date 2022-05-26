0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаРодригес Луис
19' Желтая карточкаКастро Рауль
30' Желтая карточкаCampos Sérgio III
0:1
83' ГолVictor Ismael Sosa
0:2
90' ГолJuan Ezequiel Cuevas
90'+3
Ход матча
10'
19'
83'
90'
33
Bruno
Poveda
26
Кастро
Рауль
17
Меначо
Сесар
- Основной состав
-
33 Bruno PovedaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кастро РаульПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Меначо СесарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Лопес ХоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Варгас ЛуисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Magliano
- Основной состав
- Вратарь
-
22 John SalasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gary MoyaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Pedro CamposНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rodrigo Diaz
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Вильстерман
Эвертон Кильота
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Вильстерман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вильстерман - Боливар 1:4 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Реал Томайпо - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0
Вильстерман - Аурора 0:0 Аякучо - Вильстерман 0:0 Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3 Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0
Эвертон Кильота
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антофагаста - Эвертон Кильота 2:2 Аякучо - Эвертон Кильота 0:2 Эвертон Кильота - Универсидад де Чили 2:1 Кобресал - Эвертон Кильота 0:0
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Уачипато 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0