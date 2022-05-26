  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа D
Вильстерман
0:2
Конец матча
Эвертон Кильота
0'
10' Желтая карточка
Родригес Луис
19' Желтая карточка
Кастро Рауль
30' Желтая карточка
Campos Sérgio III
0:1
83' Гол
Victor Ismael Sosa
0:2
90' Гол
Juan Ezequiel Cuevas
90'+3
33
Bruno
Poveda
30
Родригес
Эдемир
3
Santiago
Echeveriia
2
Ортис
Максимилиано
19
Родригес
Луис
8
Вильярроэль
Мойзес
II
26
Кастро
Рауль
6
Аньес
Карлос
17
Меначо
Сесар
32
Хосе
Херрейра
10
Campos
Sérgio
III
1
Franco
Tornascioli
22
John
Salas
5
Julio
Alberto
Barroso
24
Diego
Oyarzun1
14
Cristopher
Medina
16
Adrian
Sanchez
21
Benjamin
Berrios
17
Gary
Moya
2
Cristian
Riquelme
11
Pedro
Campos
33
Cristobal
Chadwick
Вильстерман
Эвертон Кильота

История личных встреч

Вильстерман
Эвертон Кильота

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Вильстерман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вильстерман - Боливар 1:4 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Реал Томайпо - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0
Вильстерман - Аурора 0:0 Аякучо - Вильстерман 0:0 Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3 Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0
Эвертон Кильота
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антофагаста - Эвертон Кильота 2:2 Аякучо - Эвертон Кильота 0:2 Эвертон Кильота - Универсидад де Чили 2:1 Кобресал - Эвертон Кильота 0:0
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Уачипато 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Serginho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      19'
      Кастро Рауль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Luis Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вильстерман 0:2 Эвертон Кильота онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     