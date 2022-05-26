0:2
Второй тайм: 90+'
0'
28' Желтая карточкаVinicius X
45' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
45' Желтая карточкаБенегас Леандро
0:1
45' ГолRodrigo I
62' Желтая карточкаВиго Алекс
69' Желтая карточкаРичардсон
73' Желтая карточкаVinicius Lima
76' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
82' Желтая карточкаRodrigo Marquez
0:2
90' ГолМендоса Стивен
Ход матча
28'
45'
45'
0:1
62'
69'
73'
82'
90'
0:2
19
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
19
Rodrigo
I
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
18 Иури ФрейтасНападающий
-
-
20 Wescley V
-
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сеара
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1