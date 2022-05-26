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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Индепендьенте Авельянеда
0:2
Конец матча
Сеара
0'
28' Желтая карточка
Vinicius X
45' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
45' Желтая карточка
Бенегас Леандро
0:1
45' Гол
Rodrigo I
62' Желтая карточка
Виго Алекс
68' Желтая карточка
Ричардсон
73' Желтая карточка
Vinicius Lima
76' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
81' Желтая карточка
Rodrigo Marquez
0:2
90' Гол
Мендоса Стивен
90'+4
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
8
Damian
Batallini
18
Бенегас
Леандро
7
Роа
Андрес
Фелипе
1
Joao
Ricardo
II
33
Луис
Виктор
13
Luiz
Otavio
II
3
Мессиас
2
Nino
Paraiba
7
Ричардсон
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
10
Мендоса
Стивен
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
Индепендьенте Авельянеда
Сеара

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Родриго Линдосо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      49'
      Бенегас Леандро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Ричард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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