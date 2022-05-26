Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Блажевич Давор взял и забрал мяч на выходе

48' Хорошую попытку сделал Рикс Сёрен . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Сандберг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок команды Мальмё со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

43' Диавара Исмаэль взял и забрал мяч на выходе

43' Игрок Людвигсон Густав из команды Хаммарбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бирманчевич Велько выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Рикс Сёрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Хаммарбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хаммарбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хаммарбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Боянич Дарьян из команды Хаммарбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хаммарбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Блажевич Давор взял и забрал мяч на выходе

34' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хаммарбю выполняет удар от ворот.

30' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Левицки Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Блажевич Давор взял и забрал мяч на выходе

24' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сандберг Симон из команды Хаммарбю

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мальмё выполняет удар от ворот.

21' Отличный пас сделал Сандберг Симон из команды Хаммарбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Хаджикадунич Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хаджикадунич Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Джазе Моханад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хаммарбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хаммарбю выполняет удар от ворот.

16' Как он промахнулся? Бергет Йо Инге имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

15' Сельмани Астрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хаджикадунич Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Блажевич Давор взял и забрал мяч на выходе

11' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сандберг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Матч остановлен

8' Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок команды Мальмё со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

7' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Хаджикадунич Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Боянич Дарьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

3' Бесара Нахир пробил со штрафного прямо в стенку

1' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хаммарбю начинает с центра поля