Стадион: Теле2 Арена
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хаммарбю
Мальмё
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.57
|Лахдо Майкель
|3 (1)
|0.43
|Бесара Нахир
|2
|0.29
|Мадьяр Ричард
|2
|0.29
|Боянич Дарьян
|2
|0.29
|Андерсен Йеппе
|1
|0.14
|Родич Владимир
|1
|0.14
|Bjoern Paulsen
|1
|0.14
|Нильссон Джоэл
|1
|0.14
|Людвигсон Густав
|1
|0.14
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|7 (1)
|1
|Абубакари Малик
|3
|0.43
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.43
|Кристиансен Андерс
|2
|0.29
|Бергет Йо Инге
|1
|0.14
|Мойсандер Никлас
|1
|0.14
|Ларссон Эрик
|1
|0.14
|Телин Исаак
|1
|0.14
|Налич Ади
|1
|0.14
|Нанаси Себастьян
|1
|0.14
|Рикс Сёрен
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бесара Нахир
|2
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Налич Ади
|0
|1
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0