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Швеция: Кубок

2021-2022

Стадион:
Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 75'
Мальмё
0'

Ход матча

29'
 
Hugo Larsson
Левицки Оскар
46'
 
Ларссон Эрик
Беихмо Феликс
66'
 
Тойвонен Ола
Телин Исаак
66'
 
Пенья Серхио
Рикс Сёрен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
3.23
3.42
5.85
Все Коэффициенты
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
32
Бергет
Йо
Инге
19
Бирманчевич
Велько
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
Хаммарбю
4-3-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.57
Лахдо Майкель 3 (1) 0.43
Бесара Нахир 2 0.29
Мадьяр Ричард 2 0.29
Боянич Дарьян 2 0.29
Андерсен Йеппе 1 0.14
Родич Владимир 1 0.14
Bjoern Paulsen 1 0.14
Нильссон Джоэл 1 0.14
Людвигсон Густав 1 0.14
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 7 (1) 1
Абубакари Малик 3 0.43
Чолак Антонио-Мирко 3 0.43
Кристиансен Андерс 2 0.29
Бергет Йо Инге 1 0.14
Мойсандер Никлас 1 0.14
Ларссон Эрик 1 0.14
Телин Исаак 1 0.14
Налич Ади 1 0.14
Нанаси Себастьян 1 0.14
Рикс Сёрен 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесара Нахир 2 0
Андерсен Йеппе 2 0
Сандберг Симон 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Мадьяр Ричард 1 0
Боянич Дарьян 1 0
Джазе Моханад 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Alper Demirol 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Халуш Матей 2 0
Налич Ади 0 1
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0
1/4 финала
3 Хаммарбю
2 Норрчёпинг
1 Эльфсборг
0 Гётеборг
0 Кальмар
2 Юргорден
3 Мальмё
2 АИК
1/2 финала
1 Хаммарбю
0 Эльфсборг
0 Юргорден
1 Мальмё
Финал
0 Хаммарбю
0 Мальмё
  • Второй тайм
  • 74'
    Удар от ворот произведет Мальмё
  • Фол, нарушение
    74'
    Бирманчевич Велько из команды Мальмё заходит слишком далеко, он валит Людвигсон Густав.
  • 73'
    Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Хаммарбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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    Лучшие коэффициенты
    Хаммарбю
    Ничья
    Мальмё
    3.23
    3.42
    5.85
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