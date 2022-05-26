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Швеция: Кубок

2021-2022

Стадион: Зрители: 29214
Хаммарбю
0:0
Итог после пенальти
3
4
Мальмё

Ход матча

29'
 
Hugo Larsson
Левицки Оскар
46'
 
Ларссон Эрик
Беихмо Феликс
66'
 
Тойвонен Ола
Телин Исаак
66'
 
Пенья Серхио
Рикс Сёрен
76'
 
Тойвонен Ола
83'
Травалли Бубакарр
Williot Swedberg
 
83'
Колландер Деннис
Людвигсон Густав
 
84'
 
Бергет Йо Инге
91'
Халили Абдул
Боянич Дарьян
 
93'
Халили Абдул
 
99'
Bjoern Paulsen
Сандберг Симон
 
99'
Андерсен Йеппе
Садику Лорет
 
103'
Bjoern Paulsen
 
106'
 
Абубакари Малик
Ракип Эрдаль
121'
0:0
Пенья Серхио
121'
Бесара Нахир
0:0
121'
0:1
Бирманчевич Велько
121'
Фенгер Мадс
1:1
121'
1:2
Бергет Йо Инге
121'
Травалли Бубакарр
2:2
121'
2:3
Ольссон Мартин
121'
Халили Абдул
3:3
121'
3:4
Тойвонен Ола
121'
Сельмани Астрит
3:4
Пен
3:4

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
32
Бергет
Йо
Инге
19
Бирманчевич
Велько
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
Хаммарбю
4-3-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.57
Лахдо Майкель 3 (1) 0.43
Бесара Нахир 2 0.29
Мадьяр Ричард 2 0.29
Боянич Дарьян 2 0.29
Андерсен Йеппе 1 0.14
Родич Владимир 1 0.14
Bjoern Paulsen 1 0.14
Нильссон Джоэл 1 0.14
Людвигсон Густав 1 0.14
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 7 (1) 1
Абубакари Малик 3 0.43
Чолак Антонио-Мирко 3 0.43
Кристиансен Андерс 2 0.29
Бергет Йо Инге 1 0.14
Мойсандер Никлас 1 0.14
Ларссон Эрик 1 0.14
Телин Исаак 1 0.14
Налич Ади 1 0.14
Нанаси Себастьян 1 0.14
Рикс Сёрен 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесара Нахир 2 0
Андерсен Йеппе 2 0
Сандберг Симон 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Мадьяр Ричард 1 0
Халили Абдул 1 0
Боянич Дарьян 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Джазе Моханад 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Alper Demirol 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Халуш Матей 2 0
Налич Ади 0 1
Тойвонен Ола 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0
1/4 финала
3 Хаммарбю
2 Норрчёпинг
1 Эльфсборг
0 Гётеборг
0 Кальмар
2 Юргорден
3 Мальмё
2 АИК
1/2 финала
1 Хаммарбю
0 Эльфсборг
0 Юргорден
1 Мальмё
Финал
3 Хаммарбю
4 Мальмё
  • Дополнительное время
  • 121'
    Контроль мяча: Хаммарбю: 58%, Мальмё: 42%.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Халили Абдул забивает пенальти, он пробил правой ногой! Ismael Diawara был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Ольссон Мартин забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Давор Блажевич неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Фол, нарушение
    121'
    Травалли Бубакарр наказан за толчок Ольссон Мартин
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Травалли Бубакарр забивает пенальти, он пробил правой ногой! Ismael Diawara был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Бергет Йо Инге забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Давор Блажевич прыгнул влево!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Фенгер Мадс забивает пенальти, он пробил правой ногой! Ismael Diawara был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Бирманчевич Велько забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Давор Блажевич неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Бесара Нахир из команды Хаммарбю пробил пенальти, но Ismael Diawara сыграл удачно!
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Пенья Серхио из команды Мальмё пробил пенальти, но Давор Блажевич сыграл удачно!
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Сельмани Астрит из команды Хаммарбю пробил пенальти, но Ismael Diawara сыграл удачно!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Тойвонен Ола забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Давор Блажевич неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
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