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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Брюне
0:0
Первый тайм: 30'
Стабек
0'
17' Желтая карточка
Daniel Hermansson

Ход матча

17'
Daniel Hermansson
 
26'
Sigurd Groenli
Балдвинссон Рогви
 
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Стабек
4.30
3.75
2.15
Все Коэффициенты
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
45
Christian
Roeer
14
Daniel
Hermansson
2
Ротихеуг
Оливер
11
Bjarte
Langeland
6
Henning
Romslo
16
Andreas
Dybevik
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
13
Ланге
Тор
23
Эдвардсен
Оливер
7
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
Брюне
3-2-3-2
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Брюне
Стабек

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0
Стабек
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1
Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Стабек
4.30
3.75
2.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюне 0:0 Стабек онлайн

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