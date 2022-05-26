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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Брюне
0:0
Конец матча
Стабек
0'
17' Желтая карточка
Daniel Hermansson
40' Желтая карточка
Оттесен Стурла
51' Желтая карточка
Bjarte Langeland
90'+5
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
45
Christian
Roeer
14
Daniel
Hermansson
2
Ротихеуг
Оливер
11
Bjarte
Langeland
6
Henning
Romslo
16
Andreas
Dybevik
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
13
Ланге
Тор
23
Эдвардсен
Оливер
7
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
Брюне
3-2-3-2
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Брюне
Стабек

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0
Стабек
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1
Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3
  • Желтая карточка
    51'
    Bjarne Langeland получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Daniel Hermansson уходит с поля. Paal Aamodt выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Оттесен Стурла получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Балдвинссон Рогви уходит с поля. Sigurd Groenli выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Daniel Hermansson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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