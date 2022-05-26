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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Мьёндален
1:2
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
20' Гол
Овенстад Мартин
1:1
83' Гол
Ruben Kristensen Alte
1:2
85' Гол
Менерт Маркус
90'+5
1
Макани
Соша
5
Эверби
Сиверт
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
10
Скистад
Эрик
Ставас
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
14
Matias
Belli
Moldskred
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
1
Magnus
Lenes
22
Солли
Сиверт
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
11
Менерт
Маркус
10
Vegard
Oestraat
Erlien
14
Simon
Marklund
Мьёндален
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Ранхейм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:1
Т
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Т
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2
Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Старт 2:2 Дахле - Ранхейм 1:8 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Стабек 0:1
Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Овенстад Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Ранхейм онлайн

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