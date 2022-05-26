Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
10'
0:1
26'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Стйордалс Блинк
Согндаль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0
Согндаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1
Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1