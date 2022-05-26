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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Стйордалс Блинк
1:3
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
10' Гол
Михаэль Петер
1:1
25' Гол
Sondre Hopmark Stokke
1:2
41' Гол в свои ворота
Fredrik Vinje
1:3
49' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
90' Желтая карточка
Холланд-Тёссе Кьетил
90'+6
70
David
Paulmin
2
Mathusan
Sandrakumar
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
8
Рённинг
Ивар
27
Johann
Kosberg
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
2
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
17
Mathias
Blaarud
19
Матисен
Ульрик
7
Йоунссон
Йоунатан
14
Михаэль
Петер
27
Sondre
Oerjasaeter
Стйордалс Блинк
4-3-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Согндаль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0
Согндаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1
Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Fredrik Vinje уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Sondre Hopmark Stokke бьет в цель!
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