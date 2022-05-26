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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 11076
Русенборг
3:3
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
10' Пенальти
Содерлунд Александер
0:2
20' Гол
Санде Мадс
1:2
35' Гол
Веккья Стефано
1:3
40' Гол
Ндур Алиун
47' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
47' Желтая карточка
Вальстад Николас
48' Желтая карточка
Содерлунд Александер
2:3
54' Гол
Перейра Адриан
60' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
3:3
74' Гол в свои ворота
Реесе Сёрен
81' Желтая карточка
Санде Мадс
90'+6
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
25
Андерссон
Адам
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
11
Йенсен
Виктор
20
Тагсет
Эдвард
9
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
27
Санде
Мадс
Русенборг
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Хёугесунн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:2
Т
0:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
1:1
Т
4:3
Т
0:6
ТМК
1:0
Т
2:1
Т
5:3
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
5:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
4:3
Т
0:0

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Ерв-1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2
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