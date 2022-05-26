Стадион: Леркендаль Зрители: 11076
0'
0:1
10' ПенальтиСодерлунд Александер
0:2
20' ГолСанде Мадс
1:2
35' ГолВеккья Стефано
1:3
40' ГолНдур Алиун
47' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
47' Желтая карточкаВальстад Николас
48' Желтая карточкаСодерлунд Александер
2:3
54' ГолПерейра Адриан
60' Желтая карточкаСельвик Эгиль
3:3
74' Гол в свои воротаРеесе Сёрен
81' Желтая карточкаСанде Мадс
90'+6
Ход матча
10'
20'
35'
1:2
40'
1:3
47'
54'
2:3
60'
74'
3:3
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Вагич
Павле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
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Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Русенборг
Хёугесунн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Ерв-1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2