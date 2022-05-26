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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Конгсвингер
0:1
Первый тайм: 31'
Бранн

Ход матча

11'
0:1
Йенсен Вассберг Никлас
(Кастро Никлас)
20'
Sander Marthinussen
Брингакер Матиас
 
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Бранн
6.70
6.50
1.48
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
10
Герсон
Ларс
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
1
Дингеланд
Матиас
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
19
Нильсен
Сиверт
7
Расмуссен
Матиас
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Frederik
Boersting
9
Кастро
Никлас
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Бранн
4-1-2-3

История личных встреч

Конгсвингер
Бранн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Т
3:1
Т
0:3

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0
Бранн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5
Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3
  • Первый тайм
  • 20'
    Брингакер Матиас уходит с поля. Sander Marthinussen выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Niklas Jensen Wassberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Бранн
6.70
6.50
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 0:1 Бранн онлайн

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