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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Старт
2:2
Конец матча
Рёуфосс
0'
0:1
6' Гол
Gard Simenstad
1:1
10' Гол
Шульц Эрик
2:1
26' Гол
Шульц Эрик
2:2
65' Гол
Хауген Херман
70' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
90'+8
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
21
Шеквист
Сандер
Хансен
8
Kristoffer
Valsvik
11
Шульц
Эрик
30
Нчамаа
Базилио
10
Alagie
Sanyang
9
Браут-Брюнес
Джонатан
23
Mathias
Grundetjern
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
25
Erik
Froeysa
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
3
Amund
Moellerhagen
8
Markus
Johnsgaard
22
Карлсбакк
Маркус
6
Haakon
Butli
Hammer
20
Gard
Simenstad
26
Браттбакк
Филип
14
Хугаард-Верни
Сандер
Старт
3-4-3
Рёуфосс
4-3-3

История личных встреч

Старт
Рёуфосс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:1

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3
Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3
Рёуфосс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Gard Simenstad бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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