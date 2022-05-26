Стадион: Сёр Арена
0'
0:1
6' ГолGard Simenstad
1:1
10' ГолШульц Эрик
2:1
26' ГолШульц Эрик
2:2
65' ГолХауген Херман
70' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
90'+8
Ход матча
6'
10'
26'
2:1
65'
2:2
70'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Even BydalПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
История личных встреч
Старт
Рёуфосс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3
Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3
Рёуфосс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0
Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3