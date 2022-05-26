Стадион: Nordre Aasen
0'
Ход матча
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Anders HiimПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Скейд
Санднес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2
Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4
Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0