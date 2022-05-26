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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Скейд
0:0
Второй тайм: 74'
Санднес
0'

Ход матча

38'
Stian Pettersen I
Боянг Сулайман
 
60'
Gabriel Andersen
Будусон Джонни
 
60'
Ulrich Ness
Anders Johansen
 
71'
 
Хейланн Томми
Рамсланн Мартин
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Санднес
3.52
3.54
3.89
Все Коэффициенты
12
Гундерсен
Андерс
29
Боянг
Сулайман
5
Anders
Johansen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
33
Tomas
Borgersen
15
Morten
Renaa
Olsen
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
27
Sander
Loenning
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
2
Fredrik
Mani
Paalerud
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
25
Sander
Ringberg
29
Рамсланн
Мартин
Скейд
5-3-2
Санднес
3-4-1-2

История личных встреч

Скейд
Санднес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:0

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2
Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4
Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Боянг Сулайман уходит с поля. Стиан Петтерсен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Санднес
3.52
3.54
3.89
Все Коэффициенты
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